Garmin Pay стал доступен для держателей карт Visa - Новости платежных систем | MMGP
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Garmin Pay стал доступен для держателей карт Visa

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Garmin Pay стал доступен для держателей карт Visa

Garmin International и Fit Pay объявили о том, что сервис бесконтактных платежей Garmin Pay теперь доступен для держателей кредитных, дебетовых и предоплаченных карт Visa, выпущенных крупнейшими банками-эмитентами сети.

Сервис работает с новейшими смарт-часами от Garmin — Vívoactive 3. С его помощью пользователи могут совершать безопасные бесконтактные платежи в точках продаж.


В платежном сервисе используется токенизация, обеспечивающая безопасность пользователя — данные о номерах счетов плательщика заменяются персональным цифровым идентификатором.


Смарт-часы Garmin Vívoactive 3. Фото: slashgear.com

Доступ к Garmin Pay появился у держателей карт Visa многочисленных банков-эмитентов, включая Bank of America, Capital One, U.S. Bank , BonusCard, Cornérbank, ANZ и National Australia Bank.

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