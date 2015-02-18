Обвал NiceHash украдено порядка 60 миллионов долларов! - Новости криптовалют | MMGP
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Обвал NiceHash украдено порядка 60 миллионов долларов!

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Старый Вчера, 23:11
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
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Обвал NiceHash украдено порядка 60 миллионов долларов!
Много уже слухов ходит, но пока что все действительно печально...


На данный момент нет ни какой официальной информации о том, что случилось. Взломали, сами слились или все же просто неполадки?
!Источник!
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