Cryptex – биржа криптовалют - Биржа криптовалют Cryptex.net | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cryptex – биржа криптовалют

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Cryptex.net – криптовалютная платформа, которая подойдет как новичкам, так и профессионалам трейдинга. Быстрая и удобная, BTC/USD 0%, повышенная безопасность, мультибанкинг, низкие комиссии на ввод/вывод.
При поддержке
Cryptex.net – криптовалютная торговая площадка
Важная информация
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#1
Биржа криптовалют Cryptex.net
 
Аватар Cryptex
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Cryptex – биржа криптовалют



Здравствуйте, уважаемые криптоинвесторы!

Рады представить вам новую биржу для торговли криптовалютами Cryptex.net.
Она подойдёт как новичкам, так и профессионалам трейдинга, являясь одновременно простой в использовании и богатой на инструментарий трейдера.
Мы работали над ее запуском полтора года, чтобы реализовать платформу, которая соответствует всем современным требованиям, будет быстрой и удобной.
Но есть ещё кое-что, что выделяет Cryptex: безопасность. Мы расскажем об этом чуть ниже.

Наши преимущества:

- Низкие комиссии за ввод/вывод средств
- Низкие комиссии за ордера
- Отсутствие комиссии за торговлю BTC/USD
- Повышенная безопасность по сравнению с другими биржами

Подробнее о нас:

- Полная безопасность:
Cryptex является одной из безопаснейших бирж, вы можете поставить до 6 уровней аутентификации одновременно. Google Authenticator, email, IP, SMS, Telegram, Jabber - все это можно использовать для защиты вашего аккаунта при авторизации в любой комбинации. Внутри биржи используются продвинутые алгоритмы контроля за оборотом средств. Система холодного хранения активов.
В нашей команде работают профессионалы в области криптографии и информационной безопасности, и плюс к тому, мы постоянно проводим технические аудиты системы и пентесты-чемпионаты с бонусами, таким образом мы уверены, что ваши средства, находящиеся на нашей площадке, будут в самом безопасном месте.

- Пользовательская анононимность
Криптовалюты - децентрализованный актив, вышедший из идеи об отсутствии внешнего контроля над финансами людей. И многие владельцы криптовалют поддерживают эту идеи. Мы уважаем право на анонимность, и на нашей бирже вся информация о вас принадлежит только вам. Мы не храним ни персональную, ни финансовую информацию старше трех месяцев. У вас есть возможность в любой момент удалить свой аккаунт, и вся история ваших транзакций, как и любые следы того, что вы вообще когда-либо посещали наш ресурс, стираются. Мы просим просим пройти верификацию лишь в том случае, если вам необходимо пополнять и выводить с аккаунта средства банковским переводом.

- Криптекс - удобная биржа для трейдеров
Комфортное использование с любых устройств. Наш код очень хорошо оптимизирован, что обеспечивает высокую скорость работы и отклика при любой нагрузке на сервера. Поддерживается торговля с использованием платформы MetaTrader 4. При желании, вы можете подключить своих торговых роботов к бирже посредством API.

- Регистрация в два клика, удобный интерфейс
Вам не нужно проходить огромное количество авторизаций, а затем несколько дней разбираться в интерфейсе. Процесс регистрации максимально упрощен, и сразу же после регистрации вы уже можете заводить деньги и покупать-продавать криптовалюту. Интерфейс интуитивно понятен даже для тех, кто не имеет большого опыта в торговле на биржах.

- Быстрые операции с любыми формами оплаты, низкие комиссии
Принимаем оплату через системы perfect money, cryptocheck. В скором времени будет возможность пополнять аккаунт с ЯД, WebMoney и QIWI, okpay.
При торговле парами BTC/USD комиссия не берется за любые операции. В остальных парах комиссия минимальна и ниже любых других бирж. Для корпоративных клиентов действуют еще более низкие комиссии. Вскоре будут доступны wire-переводы по всему миру.

- Самые популярные криптовалютные пары
Сейчас доступен обмен BTC/USD Скоро будут добавлены EUR, RUB, ETH, LTC, DASH, а также другие популярные криптовалюты, на которые есть широкий спрос.

- Преданная делу команда
У нас работают специалисты самого высокого уровня из сферы безопасности и финансов, и мы работаем над тем, чтобы наша платформа была одной из самых передовых, удобных и безопасных для использования.

- Техподдержка 24/7
Всегда на связи, вы всегда можете обратиться к нам с любым вопросом, позвонить или написать, и мы решим ваш вопрос так быстро, насколько это возможно.

Наша биржа уже работает по адресу cryptex.net, заходите и регистрируйтесь!

Если вы увидите какую-то ошибку у нас на сайте, мы будем благодарны вам за уведомление о ее наличии на почту support@cryptex.net.

Подписывайтесь на группу vk.com/cryptex_net, если хотите ежедневно читать интересные статьи о криптовалюте.
Последний раз редактировалось Cryptex; Сегодня в 22:33.
Cryptex на форуме  
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