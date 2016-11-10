Cryptex – биржа криптовалют - Биржа криптовалют Cryptex.net | MMGP

Cryptex Биржа криптовалют Cryptex.net



Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Cryptex – биржа криптовалют





Здравствуйте, уважаемые криптоинвесторы!



Рады представить вам новую биржу для торговли криптовалютами

Она подойдёт как новичкам, так и профессионалам трейдинга, являясь одновременно простой в использовании и богатой на инструментарий трейдера.

Мы работали над ее запуском полтора года, чтобы реализовать платформу, которая соответствует всем современным требованиям, будет быстрой и удобной.

Но есть ещё кое-что, что выделяет



Наши преимущества:



- Низкие комиссии за ввод/вывод средств

- Низкие комиссии за ордера

- Отсутствие комиссии за торговлю BTC/USD

- Повышенная безопасность по сравнению с другими биржами



Подробнее о нас:



- Полная безопасность:



В нашей команде работают профессионалы в области криптографии и информационной безопасности, и плюс к тому, мы постоянно проводим технические аудиты системы и пентесты-чемпионаты с бонусами, таким образом мы уверены, что ваши средства, находящиеся на нашей площадке, будут в самом безопасном месте.



- Пользовательская анононимность

Криптовалюты - децентрализованный актив, вышедший из идеи об отсутствии внешнего контроля над финансами людей. И многие владельцы криптовалют поддерживают эту идеи. Мы уважаем право на анонимность, и на нашей бирже вся информация о вас принадлежит только вам. Мы не храним ни персональную, ни финансовую информацию старше трех месяцев. У вас есть возможность в любой момент удалить свой аккаунт, и вся история ваших транзакций, как и любые следы того, что вы вообще когда-либо посещали наш ресурс, стираются. Мы просим просим пройти верификацию лишь в том случае, если вам необходимо пополнять и выводить с аккаунта средства банковским переводом.



- Криптекс - удобная биржа для трейдеров

Комфортное использование с любых устройств. Наш код очень хорошо оптимизирован, что обеспечивает высокую скорость работы и отклика при любой нагрузке на сервера. Поддерживается торговля с использованием платформы MetaTrader 4. При желании, вы можете подключить своих торговых роботов к бирже посредством API.



- Регистрация в два клика, удобный интерфейс

Вам не нужно проходить огромное количество авторизаций, а затем несколько дней разбираться в интерфейсе. Процесс регистрации максимально упрощен, и сразу же после регистрации вы уже можете заводить деньги и покупать-продавать криптовалюту. Интерфейс интуитивно понятен даже для тех, кто не имеет большого опыта в торговле на биржах.



- Быстрые операции с любыми формами оплаты, низкие комиссии

Принимаем оплату через системы perfect money, cryptocheck. В скором времени будет возможность пополнять аккаунт с ЯД, WebMoney и QIWI, okpay.

При торговле парами BTC/USD комиссия не берется за любые операции. В остальных парах комиссия минимальна и ниже любых других бирж. Для корпоративных клиентов действуют еще более низкие комиссии. Вскоре будут доступны wire-переводы по всему миру.



- Самые популярные криптовалютные пары

Сейчас доступен обмен BTC/USD Скоро будут добавлены EUR, RUB, ETH, LTC, DASH, а также другие популярные криптовалюты, на которые есть широкий спрос.



- Преданная делу команда

У нас работают специалисты самого высокого уровня из сферы безопасности и финансов, и мы работаем над тем, чтобы наша платформа была одной из самых передовых, удобных и безопасных для использования.



- Техподдержка 24/7

Всегда на связи, вы всегда можете обратиться к нам с любым вопросом, позвонить или написать, и мы решим ваш вопрос так быстро, насколько это возможно.



Наша биржа уже работает по адресу



Если вы увидите какую-то ошибку у нас на сайте, мы будем благодарны вам за уведомление о ее наличии на почту



Подписывайтесь на группу Здравствуйте, уважаемые криптоинвесторы!Рады представить вам новую биржу для торговли криптовалютами Cryptex.net Она подойдёт как новичкам, так и профессионалам трейдинга, являясь одновременно простой в использовании и богатой на инструментарий трейдера.Мы работали над ее запуском полтора года, чтобы реализовать платформу, которая соответствует всем современным требованиям, будет быстрой и удобной.Но есть ещё кое-что, что выделяет Cryptex : безопасность. Мы расскажем об этом чуть ниже. Cryptex является одной из безопаснейших бирж, вы можете поставить до 6 уровней аутентификации одновременно. Google Authenticator, email, IP, SMS, Telegram, Jabber - все это можно использовать для защиты вашего аккаунта при авторизации в любой комбинации. Внутри биржи используются продвинутые алгоритмы контроля за оборотом средств. Система холодного хранения активов.В нашей команде работают профессионалы в области криптографии и информационной безопасности, и плюс к тому, мы постоянно проводим технические аудиты системы и пентесты-чемпионаты с бонусами, таким образом мы уверены, что ваши средства, находящиеся на нашей площадке, будут в самом безопасном месте.Криптовалюты - децентрализованный актив, вышедший из идеи об отсутствии внешнего контроля над финансами людей. И многие владельцы криптовалют поддерживают эту идеи. Мы уважаем право на анонимность, и на нашей бирже вся информация о вас принадлежит только вам. Мы не храним ни персональную, ни финансовую информацию старше трех месяцев. У вас есть возможность в любой момент удалить свой аккаунт, и вся история ваших транзакций, как и любые следы того, что вы вообще когда-либо посещали наш ресурс, стираются. Мы просим просим пройти верификацию лишь в том случае, если вам необходимо пополнять и выводить с аккаунта средства банковским переводом.Комфортное использование с любых устройств. Наш код очень хорошо оптимизирован, что обеспечивает высокую скорость работы и отклика при любой нагрузке на сервера. Поддерживается торговля с использованием платформы MetaTrader 4. При желании, вы можете подключить своих торговых роботов к бирже посредством API.Вам не нужно проходить огромное количество авторизаций, а затем несколько дней разбираться в интерфейсе. Процесс регистрации максимально упрощен, и сразу же после регистрации вы уже можете заводить деньги и покупать-продавать криптовалюту. Интерфейс интуитивно понятен даже для тех, кто не имеет большого опыта в торговле на биржах.Принимаем оплату через системы perfect money, cryptocheck. В скором времени будет возможность пополнять аккаунт с ЯД, WebMoney и QIWI, okpay.При торговле парами BTC/USD комиссия не берется за любые операции. В остальных парах комиссия минимальна и ниже любых других бирж. Для корпоративных клиентов действуют еще более низкие комиссии. Вскоре будут доступны wire-переводы по всему миру.Сейчас доступен обмен BTC/USD Скоро будут добавлены EUR, RUB, ETH, LTC, DASH, а также другие популярные криптовалюты, на которые есть широкий спрос.У нас работают специалисты самого высокого уровня из сферы безопасности и финансов, и мы работаем над тем, чтобы наша платформа была одной из самых передовых, удобных и безопасных для использования.Всегда на связи, вы всегда можете обратиться к нам с любым вопросом, позвонить или написать, и мы решим ваш вопрос так быстро, насколько это возможно.Наша биржа уже работает по адресу cryptex.net , заходите и регистрируйтесь!Если вы увидите какую-то ошибку у нас на сайте, мы будем благодарны вам за уведомление о ее наличии на почту support@cryptex.net Подписывайтесь на группу vk.com/cryptex_net , если хотите ежедневно читать интересные статьи о криптовалюте. Последний раз редактировалось Cryptex; Сегодня в 22:33 .