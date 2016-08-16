Скоро в России! Курс биткоина обновил максимум, за него теперь дают 15 суток! - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,610 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Скоро в России! Курс биткоина обновил максимум, за него теперь дают 15 суток!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:12
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 513
Благодарностей: 489
УГ: 15
КП: 0.906
подарки
Скоро в России! Курс биткоина обновил максимум, за него теперь дают 15 суток!


Не знаю о какой цифровой экономике нам пытался рассказать президент. Судя по действиям правительства, россиянам ничего хорошего она не принесет. Минфин, по словам его замминистра, готовит законопроект, по которому граждане будут нести административное и уголовное наказание в случаях купли-продажи с использованием криптовалюты.

«Наказания будут разные – откровенничает замминистра Моисеев – в основном адинистративные. Но если, кто-то организует криптовалюты с целью расчетов – наказание будет уголовным» (Привет организаторам ICO! ) Впрочем, пока можно не дергаться. Чиновник заявил, что работа над законопроектом наверняка будет долгой. (Им там чего-то нужно доизучать ).

Что касается фактов о запретах, то в Казани р.Татарстан) прокуратура потребовала демонтировать единственный биткоин-банкомат. С формулировкой: «ВОЗМОЖНОЕ нарушение законодательства».
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

НОВОСТИ ИЗ МИРА ФИНАНСОВ, КРИПТОВАЛЮТ, СТАТЬИ О ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Dmitriy Vassilieff вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
26.04.2017: Курс биткоина обновил исторический максимум OPLOTT Новости криптовалют 32 23.06.2017 13:29
Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне дампа альткоинов pilot10 Новости криптовалют 4 13.05.2017 03:06
Курс биткоина обновил исторический максимум biznes111 Новости криптовалют 0 10.03.2017 22:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар polaks
hot-sun - hot-sun.net
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар forfor
Porsche инвестирует в израильский автотех
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Metalsgain - metalsgain.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Shurupov
Стейк за пару миллионов: сколько стоит поужинать в компании Уоррена Баффета
От Shurupov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар stinger1985
BitBoom - bitboom.info
От stinger1985 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Банк Фамильный (Донбиржбанк) - fbank.com.ua
От nlobp в разделе «Банки Украины»
.     
Пользователей
433,610
Тем
502,998
Сообщений
12,624,132

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram