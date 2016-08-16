Скоро в России! Курс биткоина обновил максимум, за него теперь дают 15 суток! - Новости криптовалют | MMGP

Не знаю о какой цифровой экономике нам пытался рассказать президент. Судя по действиям правительства, россиянам ничего хорошего она не принесет. Минфин, по словам его замминистра, готовит законопроект, по которому граждане будут нести административное и уголовное наказание в случаях купли-продажи с использованием криптовалюты.
«Наказания будут разные
– откровенничает замминистра Моисеев – в основном адинистративные. Но если, кто-то организует криптовалюты с целью расчетов – наказание будет уголовным
» (Привет организаторам ICO!
) Впрочем, пока можно не дергаться. Чиновник заявил, что работа над законопроектом наверняка будет долгой. (Им там чего-то нужно доизучать
).
Что касается фактов о запретах, то в Казани р.Татарстан) прокуратура потребовала демонтировать единственный биткоин-банкомат. С формулировкой: «ВОЗМОЖНОЕ нарушение законодательства».