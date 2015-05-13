Провайдер биткоин платежей BitPay привлек $30 млн инвестиций от ATG - Новости криптовалют | MMGP
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Провайдер биткоин платежей BitPay привлек $30 млн инвестиций от ATG

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Имя: Станислав
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Провайдер биткоин платежей BitPay привлек $30 млн инвестиций от ATG
Ведущий процессинговый криптовалютный оператор BitPay Inc сегодня сообщил о привлечении 30 миллионов долларов финансирования в рамках проведения раунда B.
Инвестором выступил Aquiline Technology Growth (ATG), фонд, управляемый Aquiline Capital Partners, инвестирующий в финтех-стартапы находящиеся на ранней стадии развития. Компания планирует использовать привлеченный капитал на обеспечение трансграничных платежей, расширения команды, лицензирование, новые технологические разработки, а также на масштабирование компании на азиатском рынке.

Основанная в мае 2011 года генеральным директором Стивеном Паром и исполнительным председателем Энтони Галлиппи, Bitpay является ведущим провайдером услуг по биткоин-транзакциям, позволяющий анонимно оплачивать любые товары и услуги в сети интернет.

Также стоит отметить, что BitPay тесно сотрудничает с Visa. Все клиенты BitPay при помощи дебетовых предоплаченных карт могут осуществлять покупки в любой точке мира, конвертируя BTC в USD, EUR и GBP.

Напомню, что в 2014 году стартап смог поднять $30 миллионов посевных инвестиций от таких венчурных фондов, как Index Ventures, Founders Fund и Felicis Ventures.

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bitcoin, btc, cryptocurrency, биткоин, криптовалюта
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