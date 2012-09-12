Темная сторона фьючерсов: хеджфонды ставят против роста биткоина - Горячие новости | MMGP
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Темная сторона фьючерсов: хеджфонды ставят против роста биткоина

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Темная сторона фьючерсов: хеджфонды ставят против роста биткоина
До заявлений CME Group и CBOE о запуске фьючерсов на биткоин ведущие хеджфонды держались в стороне от рынка цифровых валют, но теперь твердо намерены освоить новый финансовый инструмент. Однако некоторые эксперты предостерегают, что эти организации могут инициировать мощную «медвежью тенденцию» на рынке криптоактивов, сообщает Cryptocoinsnews.

По мнению профессора Крэйга Пиррона, появление привязанных к курсу биткоина производных финансовых инструментов послужит причиной роста количества коротких позиций, что потенциально приведет к существенному падению цены первой криптовалюты.

В последнее время волатильность курса особенно заметна: в ноябре цена биткоина выросла на 72%, а затем молниеносно обвалилась на 20% всего за 90 минут после достижения отметки $11 000 за биткоин. Такие условия на рынке криптовалют привлекают трейдеров, стремящихся открыть короткую позицию для получения «быстрой» прибыли на резкой коррекции.

Именно такие игроки с нетерпением ожидают запуск фьючерсов, однако значительное количество крупных инвесторов рассматривают событие, как возможность открыть длинную позицию с учетом долгосрочного позитивного эффекта внедрения биткоина в традиционную финансовую систему. Именно такого мнения придерживается бывший портфельный менеджер инвестиционной компании BlackTower Capital Ари Пол.

Как отмечает СEO трейдинговой компании Genesis Global Trading Майкл Моро, существующие площадки для торговли криптовалютами предоставляют лимитированные возможности для размещения коротких позиций, чем существенно ограничивают «медвежьи» тенденции. Однако он убежден, что индексные фьючерсы кардинально изменят положение вещей.

Напомним, ранее Чикагская товарная биржа заявила о запуске индексных фьючерсов на биткоин 18 декабря. Ее ближайший конкурент, Чикагская биржа опционов, намерена представить финансовому рынку новый продукт уже 10 декабря.

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