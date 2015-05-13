Деннис Гартман: Я не буду торговать BTC, меня пугает его сильная волатильность - Новости криптовалют | MMGP

Деннис Гартман, инвестиционный консультант и финансовый эксперт, сегодня сообщил, что не будет торговать биткоином, поскольку его сильная волатильность пугает его.
С начала 2017 года биткоин вырос в 13 раз. Сегодня он снова обновил свой исторический максимум достигнув отметки $13100 и продолжает наращивать рыночную капитализацию. На момент написания новости капитализация ведущей криптовалюты составляет $214 млрд.
Тем не менее, несмотря на столь впечатляющие результаты, Деннис Гартман не меняет свою позицию касательно биткоина. В своем интервью на CNBC он заявил:
В рамках одно дня цена на биткоин может изменится на 15-20%. Как можно относится к нему серьезно, если цена колебается так резко? Меня пугает такая волатильность.
Он добавил, что криптовалюта - это "современная тюльпаномания"
. Однако, несмотря на его негативные взгляды на биткоин, он заявил, что запуск фьючерсных контрактов принесет ему "чувство легитимности"
. Конечно, это отнюдь не ослабление своих позиций, поскольку Гартман не собирается торговать биткоинами в ближайшее время.
Буквально вчера западные источники сообщили о том, что старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч сообщил, что ведущая криптовалюта является «опасным спекулятивным пузырем»
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