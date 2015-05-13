Деннис Гартман: Я не буду торговать BTC, меня пугает его сильная волатильность - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,593 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Деннис Гартман: Я не буду торговать BTC, меня пугает его сильная волатильность

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:16
#1
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 17,076
Благодарностей: 1,856
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
Деннис Гартман: Я не буду торговать BTC, меня пугает его сильная волатильность

Деннис Гартман, инвестиционный консультант и финансовый эксперт, сегодня сообщил, что не будет торговать биткоином, поскольку его сильная волатильность пугает его.

С начала 2017 года биткоин вырос в 13 раз. Сегодня он снова обновил свой исторический максимум достигнув отметки $13100 и продолжает наращивать рыночную капитализацию. На момент написания новости капитализация ведущей криптовалюты составляет $214 млрд.

Тем не менее, несмотря на столь впечатляющие результаты, Деннис Гартман не меняет свою позицию касательно биткоина. В своем интервью на CNBC он заявил:
В рамках одно дня цена на биткоин может изменится на 15-20%. Как можно относится к нему серьезно, если цена колебается так резко? Меня пугает такая волатильность.
Он добавил, что криптовалюта - это "современная тюльпаномания". Однако, несмотря на его негативные взгляды на биткоин, он заявил, что запуск фьючерсных контрактов принесет ему "чувство легитимности". Конечно, это отнюдь не ослабление своих позиций, поскольку Гартман не собирается торговать биткоинами в ближайшее время.

Буквально вчера западные источники сообщили о том, что старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч сообщил, что ведущая криптовалюта является «опасным спекулятивным пузырем».

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥
⇨ ✅ТОПОВЫЕ НОВОСТИ КРИПТОВАЛЮТ НА MMGP.RU ✅
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
bitcoin, btc, cryptocurrency, биткоин, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Растущая популярность bitcoin пугает банкиров? pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 1 31.10.2017 06:35
Политика пугает инвесторов Whore65 Новости в мире финансов и инвестиций 6 15.09.2016 23:57
Проработка дуальностей – простая и сильная техника, бесплатно! Siege Непознанное 0 09.10.2015 19:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар andrewkuzov
SmartRevshare.com - заработок на рекламных пакетах до 150%
От andrewkuzov в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bona
Aroninvest - Aroninvest.com
От Bona в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар jook
novusearnings - novusearnings.com
От jook в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар EB7EH
Видео: История Пабло и Бруно. (Мульт о пассивном доходе).
От EB7EH в разделе «Разное: Медиа портал»
Аватар tigr
AMO INVESTMENT - amo-investment.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
НБУ собирается вводить электронную гривну
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
433,593
Тем
502,985
Сообщений
12,623,644

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram