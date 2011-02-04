Доверительное управление (ПУЛы) на спортивной бирже ставок (Трекер-CopyBet) - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Тема создана отдельно от основной, так как раздельные инвестиции.
Основная тема: http://mmgp.ru/showthread.php?t=545563
ОБЪЯВЛЯЮ НАБОР НА ПУЛ #2
ПУЛ: все привлеченные средства одним траншем вводятся в контору, после получение прибыли все участники получают свой процент пропорционально своему вкладу.
ПУЛ #1 завершился убытком, - инвесторы получили компенсацию в полном объеме (проводился в основной теме)
ПУЛ #2 идет набор до 08 декабря.
ПУЛ #3 примерный старт 15 января.
ГАРАНТИИ, РИСКИ, ЦЕЛИ, СРОКИ
Работать буду до +100% в течении недели.
Если получаю прибыль раньше
, то вывожу все средства и перевожу обратно вклад + проценты.
Если получаю через неделю просадку
, то вывожу остатки и компенсирую за свой счет весь вклад в полном объеме + 3% свыше, также за мой счет.
ВАЖНО: Компенсацию делаю в течении 3-х дней на платежные системы и банковские карты.
ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ ЗА МОИМИ СТАВКАМИ?
Следить сможете в режиме реального времени на специальной платформе. Реальный баланс биржи, синхронизируется с этой платформой. Сделаная ставка на бирже отобразится автоматический на этой платформе, в том числе и сумма ставки (это практический тоже самое, если бы я дал лично каждому свой логин и пароль от счета)
Кликнуть на ссылку и перейти на платформу
(счетчик сброшен, начнет работать в пятницу)
https://goo.gl/bT58pJ
УСЛОВИЯ
Минимальная сумма: 20$ (1000 рублей)
Максимальная сумма: 500$ (30000 рублей)
Максимальная общая сумма пула и компенсации: 1к$
Системы: Перфект, Пайер, Яндекс, Киви
Карты: Мир, Виза, Мастеркард (запрос через контакты)
Прием в ПУЛ: до 08 декабря, 16-00 по мск
КАК СДЕЛАТЬ ВКЛАД, внести в пул?
ЧЕРЕЗ МЕНЯ ЛИЧНО
1) написать мне и запросить реквизиты (писать сразу, через какую систему хотите внести в пул) - выполняете перевод.
Email: agent@ebanbet.net
Telegram: @agentebanbet
2) в день игры, следить онлайн через платформу.
3) следить за темой, ожидать завершения марафона и получение прибыли.
ЧЕРЕЗ САЙТ
Пройти быструю регистрацию, пополнить баланс и создать вклад, выбрать обязательно план - ПУЛ#2 (08.12)
https://ebanbet.net/registration
Успехов нам!
Такие пулы буду проводить раз в месяц.
Если что не понятно, задавайте вопросы.