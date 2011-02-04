Доверительное управление (ПУЛы) на спортивной бирже ставок (Трекер-CopyBet) - HYIP от 61% в месяц | MMGP
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Доверительное управление (ПУЛы) на спортивной бирже ставок (Трекер-CopyBet)

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:46
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Регистрация: 11.09.2017
Сообщений: 144
Благодарностей: 11
УГ: 4
КП: 0.000
Доверительное управление (ПУЛы) на спортивной бирже ставок (Трекер-CopyBet)
Тема создана отдельно от основной, так как раздельные инвестиции.
Основная тема: http://mmgp.ru/showthread.php?t=545563


ОБЪЯВЛЯЮ НАБОР НА ПУЛ #2

ПУЛ: все привлеченные средства одним траншем вводятся в контору, после получение прибыли все участники получают свой процент пропорционально своему вкладу.

ПУЛ #1 завершился убытком, - инвесторы получили компенсацию в полном объеме (проводился в основной теме)
ПУЛ #2 идет набор до 08 декабря.
ПУЛ #3 примерный старт 15 января.

ГАРАНТИИ, РИСКИ, ЦЕЛИ, СРОКИ

Работать буду до +100% в течении недели.

Если получаю прибыль раньше, то вывожу все средства и перевожу обратно вклад + проценты.
Если получаю через неделю просадку, то вывожу остатки и компенсирую за свой счет весь вклад в полном объеме + 3% свыше, также за мой счет.

ВАЖНО: Компенсацию делаю в течении 3-х дней на платежные системы и банковские карты.

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ ЗА МОИМИ СТАВКАМИ?

Следить сможете в режиме реального времени на специальной платформе. Реальный баланс биржи, синхронизируется с этой платформой. Сделаная ставка на бирже отобразится автоматический на этой платформе, в том числе и сумма ставки (это практический тоже самое, если бы я дал лично каждому свой логин и пароль от счета)

Кликнуть на ссылку и перейти на платформу
(счетчик сброшен, начнет работать в пятницу)
https://goo.gl/bT58pJ

УСЛОВИЯ

Минимальная сумма: 20$ (1000 рублей)
Максимальная сумма: 500$ (30000 рублей)
Максимальная общая сумма пула и компенсации: 1к$

Системы: Перфект, Пайер, Яндекс, Киви
Карты: Мир, Виза, Мастеркард (запрос через контакты)

Прием в ПУЛ: до 08 декабря, 16-00 по мск


КАК СДЕЛАТЬ ВКЛАД, внести в пул?

ЧЕРЕЗ МЕНЯ ЛИЧНО
1) написать мне и запросить реквизиты (писать сразу, через какую систему хотите внести в пул) - выполняете перевод.
Email: agent@ebanbet.net
Telegram: @agentebanbet
2) в день игры, следить онлайн через платформу.
3) следить за темой, ожидать завершения марафона и получение прибыли.

ЧЕРЕЗ САЙТ
Пройти быструю регистрацию, пополнить баланс и создать вклад, выбрать обязательно план - ПУЛ#2 (08.12)
https://ebanbet.net/registration

Успехов нам!
Такие пулы буду проводить раз в месяц.
Если что не понятно, задавайте вопросы.
__________________
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EbanBet на форуме  
Старый Сегодня, 21:05
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 229
Благодарностей: 69
УГ: 1
КП: 0.044
Re: Доверительное управление (ПУЛы) на спортивной бирже ставок (Трекер-CopyBet)
а зачем(почему) в этом разделе?
__________________
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it does not matter...
krechet на форуме  
Старый Сегодня, 21:20
#3
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Регистрация: 11.09.2017
Сообщений: 144
Благодарностей: 11
УГ: 4
КП: 0.000
Автор темы Re: Доверительное управление (ПУЛы) на спортивной бирже ставок (Трекер-CopyBet)
Цитата:
Сообщение от krechet Посмотреть сообщение
а зачем(почему) в этом разделе?
Критерии раздела, от 61% вроде как.
Может не туда определил, если что поправьте.
__________________
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EbanBet на форуме  
Старый Сегодня, 21:28
#4
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Re: Доверительное управление (ПУЛы) на спортивной бирже ставок (Трекер-CopyBet)
Цитата:
Сообщение от EbanBet Посмотреть сообщение
Тема создана отдельно от основной,
да вроде и в средниках там весело.

Цитата:
Сообщение от EbanBet Посмотреть сообщение
от 61% вроде как.
всё верно.
но. Вы ж всё вроде хотели сделать дизайн бодрый, месяц прошёл, а всё голяк скрипт
недобор пулов?
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Ярослав Яценко на форуме  
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