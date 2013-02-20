В Нижнем Тагиле запустили собственную криптовалюту Tagilcoin - Горячие новости | MMGP
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В Нижнем Тагиле запустили собственную криптовалюту Tagilcoin

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В Нижнем Тагиле запустили собственную криптовалюту Tagilcoin


В Нижнем Тагиле запустили собственную криптовалюту Tagilcoin.


В Нижнем Тагиле была запущена собственная криптовалюта под названием Tagilcoin.

Создатели Tagilcoin призывают не упустить шанс добычи этой криптовалюты, так как наиболее выгодно манить криптовалюту на начальных этапах.

На официальном сайте Tagilcoin есть профильный форум и его администратор под ником Сатоши Тагилкойно поясняет, что Tagilcoin создан на базе Litecoin, который является форком криптовалюты Биткоин. Tagilcoin функционирует на алгоритме Scrypt.

Максимальное количество криптомонет Tagilcoin TGC может быть 84.000.000.

На официальном сайте криптовалюты Tagilcoin предлагается для скачивания кошелек для операционной системы Windows и сразу получить 15TGC токенов бесплатно. Также разработчики криптовалюты Tagilcoin не прочь обменять TGC на Биткойн, Эфириум или на другую популярную криптовалюту.





По материалам: https://www.oblgazeta.ru/news/31808

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