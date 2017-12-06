Bitinnovationn - bitinnovationn.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitinnovationn - bitinnovationn.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 20:33
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 40,080
Благодарностей: 7,709
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Bitinnovationn

О проекте (взято с сайта)

Цитата:
У нас есть специалисты высочайшего класса в вопросах, связанных с разработкой новых методов добычи Bitcoin и его производных с использованием классических и современных алгоритмов, а также торговой активности на ведущих мировых биржах криптовалюты. С учетом многих лет работы, сильной теоретической разработки и практического опыта, наша компания собрала ведущих экспертов, чтобы обеспечить самые лучшие финансовые услуги наших лояльных партнеров по всему миру, а также наших новых клиентов. Мы достаточно хорошо известны в профессиональных кругах в течение длительного времени заслужили доверие постоянных участников на мультивалютных и криптографических рынках.
Дата старта –6 декабря 2017 г

Планы


1й-план
120% ЗА 2 ДНЯ
2.5% В ЧАС
МИН : 1.00
МАКС : 300.00

2й план
125% ЗА 2 ДНЯ
2.6% В ЧАС
МИН : 301.00
МАКС : 1000.00

3й план
130% ЗА 2 ДНЯ
2.7% В ЧАС
МИН : 1001.00
МАКС : 5000.00

Реферальная программа– 6%-3%-1%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer , ADVcash, Qiwi

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

06.12.17 16:34 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14970451 from U17755**. Batch: 197535278. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем Knjaz на 200.00 USD.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Чат в телеграмме где вы будете первыми узнавать о новых проектах на мониторе и соответственно получать максимальный рефбек
Knjaz на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Bona (Сегодня), sluchai (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:45
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 4,998
Благодарностей: 1,821
УГ: 9
КП: 0.165
подарки
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Блитцы как всегда! Нужно спрятать это чудо

И сделать что-то новое, а то как всегда, копирка
__________________
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Последний раз редактировалось fora4ka; Сегодня в 20:49.
fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 20:54
#3
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 49,763
Благодарностей: 41,592
Записей в блоге: 11
УГ: 193
КП: 0.084
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Скрипт уже встречался, админ интересно рабочий нет, монов сразу три штуки взял.. Я бы чирикаи тут играл бы..
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 21:05
#4
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 40,080
Благодарностей: 7,709
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
Автор темы Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Рефские инстантом

06.12.17 17:07 Receive Received Payment 3.6 USD from account U14970451 to account U17755**. Batch: 197538570. Memo: API Payment. Выплата с Bitinnovationn.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Чат в телеграмме где вы будете первыми узнавать о новых проектах на мониторе и соответственно получать максимальный рефбек
Knjaz на форуме  
Старый Сегодня, 21:12
#5
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Премиум
 
Аватар Bona
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 3,112
Благодарностей: 5,876
УГ: 2
КП: 0.214
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Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com


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Bona на форуме  
Старый Сегодня, 21:15
#6
Интересующийся
 
Регистрация: 19.10.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Вывод каждый час или вся сумма после 48 часов?
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Avington на форуме  
Старый Сегодня, 21:18
#7
PROFIT-HUNTERS.BIZ MAKE$
Премиум
 
Аватар Алина
 
Имя: Алина
Пол: Женский
Возраст: 32
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 659
Благодарностей: 1,005
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Депозит:

Цитата:
06 Dec, 20:01
Transaction ID:
49fd1ebf-0f6f-46bd-8a6e-c52706866a98
Кому:
hterengo@tutanota.com
Снято:
-100.00 USD
Отправлено:
100.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем Alina на 100.00 USD
__________________
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Алина на форуме  
Старый Сегодня, 21:19
#8
Любитель
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 501
Благодарностей: 37
УГ: 0
КП: 0.003
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Депозит
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
02fa85fc-f228-4069-8a2a-62db49148264
Кому:
hterengo@tutanota.com
Снято:
-20.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
20.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем ***** на 20.00 USD
__________________
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Fableas на форуме  
Старый Сегодня, 21:23
#9
PROFIT-HUNTERS.BIZ MAKE$
Премиум
 
Аватар Алина
 
Имя: Алина
Пол: Женский
Возраст: 32
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 659
Благодарностей: 1,005
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Цитата:
Сообщение от Avington Посмотреть сообщение
Вывод каждый час или вся сумма после 48 часов?
Говорят каждый час,проверю через час
__________________
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Алина на форуме  
Старый Сегодня, 21:24
#10
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 180
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Депозит
Дата операции: 06 Дек 2017 20:23
ID операции: 439486111
Тип операции: перевод
Магазин: bitinnovationn.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.48 $
Сумма получения: 50.48 $

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем HyipRoomMonitor на 50.00 USD
Номер счета в магазине: 104
__________________
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HyipRoomMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 21:27
#11
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 70s
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 6,609
Благодарностей: 824
УГ: 0
КП: 0.008
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Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
депчик
Date : 2017-12-06 17:15:59
From/To Account : U770028096452
Amount : -10.00
Currency : USD
Status : COMPLETED
Transaction Name : INNER_SYSTEM
Memo : Пополнение счета через AdvCash пользователем magicshlong на 10.00 USD
Payment ID : 910c3065-7b29-4b70-94f2-ce7761469e14
__________________
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magicshlong на форуме  
Старый Сегодня, 21:30
#12
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 49,763
Благодарностей: 41,592
Записей в блоге: 11
УГ: 193
КП: 0.084
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награды Волшебный горшочек 
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Вау вау, сотки полетели, ну давайте закидаем его.. ))
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 21:31
#13
Любитель
 
Имя: Елена
Пол: Женский
Адрес: Иваново
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 180
Благодарностей: 130
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Bitinnovationn - bitinnovationn.com
Играю

17:28 06.12.17 Transfer 197540745 U14970451
vorob Sent Payment 10.00 USD to account U14970451. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем Fox123 на 10.00 USD. Payment ID: 107
__________________
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Llan2016 на форуме  
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