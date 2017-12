Bitinnovationn - bitinnovationn.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 40,080 Благодарностей: 7,709 УГ: 6 КП: 0.210 подарки

Bitinnovationn - bitinnovationn.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Bitinnovationn



О проекте (взято с сайта)



Цитата: У нас есть специалисты высочайшего класса в вопросах, связанных с разработкой новых методов добычи Bitcoin и его производных с использованием классических и современных алгоритмов, а также торговой активности на ведущих мировых биржах криптовалюты. С учетом многих лет работы, сильной теоретической разработки и практического опыта, наша компания собрала ведущих экспертов, чтобы обеспечить самые лучшие финансовые услуги наших лояльных партнеров по всему миру, а также наших новых клиентов. Мы достаточно хорошо известны в профессиональных кругах в течение длительного времени заслужили доверие постоянных участников на мультивалютных и криптографических рынках. Дата старта –6 декабря 2017 г



Планы





1й-план

120% ЗА 2 ДНЯ

2.5% В ЧАС

МИН : 1.00

МАКС : 300.00



2й план

125% ЗА 2 ДНЯ

2.6% В ЧАС

МИН : 301.00

МАКС : 1000.00



3й план

130% ЗА 2 ДНЯ

2.7% В ЧАС

МИН : 1001.00

МАКС : 5000.00



Реферальная программа– 6%-3%-1%

Выплаты: инстант

Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer , ADVcash, Qiwi



Вклад (листинг)–



06.12.17 16:34 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14970451 from U17755**. Batch: 197535278. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем Knjaz на 200.00 USD.



