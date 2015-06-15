Qiwi запустила приложение для покупки и продажи акций компаний как в РФ, так и в США - Горячие новости | MMGP

Qiwi запустила приложение для покупки и продажи акций компаний как в РФ, так и в США
Отныне любой пользователь сервиса "Киви" может приобрести акции российских и зарубежных компании как на Московской так и на американских биржах расположенных в Нью-Йорке. Можно вкладывать начиная от 10 долл. США.
Сообщается, что российская финансовая компания "БКС Брокер" выступила партнером платежного сервиса "Киви" при запуске мобильного приложения под названием "Киви Инвестор" по быстрой покупке и продаже акций компаний из России и из за рубежа.
Пользуясь мобильным приложением "Киви Инвестор" пользователи сервиса смогут приобретать акции компаний, которые размещаются на технологической американской бирже "Nasdaq" плюс ещё на других фондовых биржах Нью-Йорке, а также Москвы. Кроме того, пользователи смогут производить обмен валюты по биржевому курсу, начиная с 1 долл. США, - так подчеркнул в своём заявлении представитель "Киви", а операции на брокерском счету будет возможно осуществлять в 3-х валютах: долларах, рублях и Евро.
Сумма минимально вложения через сервис "Киви Инвестор" составляет 10 долл. США, ну а если это скажем касается Московской биржи, то тогда сумму можно пересчитывать в рублевый эквивалент, а также это касается и валюты Евро. Сервисом будет взиматься комиссия за каждую сделку в размере 0,3% от суммы, но не менее 99 рублей. Обслуживание счета будет вестись на бесплатной основе. Также сервис не будет взимать никаких комиссий за другие операции внутри мобильного приложения. Кстати, точно такая же комиссия взимается "Тинькофф Банком" за подобный сервис у них. И там тоже партнером банка выступает компания "БКС".
В настоящее время это мобильное приложение доступно для смартфонов на базе Android 4.1 и выше, а скоро выйдет версия и для iOS.