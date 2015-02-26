Криптобанк Bankera открыл ICO после проведения крупнейшего в мире pre-ICO - Новости криптовалют | MMGP
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Криптобанк Bankera открыл ICO после проведения крупнейшего в мире pre-ICO

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Имя: Станислав
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Криптобанк Bankera открыл ICO после проведения крупнейшего в мире pre-ICO

pre-ICO Bancera - одно из самых больших предварительных продаж токенов на сегодняшний день. Компания привлекла более 25 млн евро от 16000 участников. В ходе pre-ICO было продано 10% токенов, что собственно и определило цену на него для ICO.

ICO Bankera стартовал 27 ноября и уже имеет свыше 23000 участников, которые инвестировали более 30 млн евро инвестиций. В настоящее время цена токена BNK составляет 0,017 евро и будет увеличиваться по мере продажи до максимальной ставки 0,24 евро. Bankera насчитывает более 20 способов оплаты, включая Ethereum, Bitcoin, DASH и NEM, а также евро и доллар.


Напомню, что Bankera - это уникальный криптобанк, который, как и традиционный банк, предоставит такие услуги, как проведение быстрых платежей (включая IBAN) и предоставление дебетовых предоплаченных карт VISA. В ближайшем будущем Bankera будет подавать заявки на получение банковских лицензий во многих странах мира, поддерживать трансграничные платежи, а также будет сокращать количество контрагентов в целях минимизации ненужных затрат для конечного потребителя. Помимо предоставления международных переводов Bankera также будет предоставлять другие популярные банковские услуги, такие как кредитование и сберегательные счета. Стратегию развития бизнес-модели Bankera возглавляет Крейг Грант, который ранее работал в Paysafe Group и Currencycloud и продолжает демонстрировать потрясающие результаты.

Однако успех компании не может быть зачтен только одному человеку, поскольку в команде Bankera более 50 человек. Компания во многом благодарна Аудриус Зиугзда, эксперт-банкиру, который недавно присоединился к консультативному совету. Зиугзда имеет более большой опыт в банковском секторе, в частности в области поглощений, стратегического развития и банковских операций.

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Метки
cryptocurrency, банк, криптовалюта
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