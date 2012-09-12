Путин объявил об участии в президентских выборах - Политика и экономика | MMGP

Путин объявил об участии в президентских выборах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.
«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.
По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. «Спасибо вам за поддержку», — добавил российский лидер.
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Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит.
Владимир Путин
Сотрудник завода Артем Баранов напомнил, что сегодня днем у Путина уже спрашивали о планах баллотироваться и глава государства тогда сказал, что примет решение в зависимости от поддержки людей. Баранов заверил президента во всеобщей поддержке и попросил сделать рабочим подарок, огласив свое решение.
"Единая Россия" поддержит кандидатуру Путина. «Думаю, что это решение поддержит абсолютное большинство граждан нашей страны, которые видят в нем национального лидера», — сказал РИА Новости первый зампред фракции Андрей Исаев.
Горьковский автомобильный завод отмечает 85-летие, по этому случаю в Нижнем Новгороде проходит митинг-концерт.
В последние месяцы Путина многократно спрашивали о намерении участия в выборах, но российский лидер заявлял, что еще не принял решение.
Путин впервые стал президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова занял должность главы государства.
Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.