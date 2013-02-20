Криптовалюты-миллиардеры: 18 монет теперь являются частью элитного клуба - Горячие новости | MMGP

Криптовалюты-миллиардеры: 18 монет теперь являются частью элитного клуба.
В течении прошедших выходных рынок криптовалют стал еще больше на 1 миллиард долларов, так как аппетит криптоинвесторов продолжил распространяться за пределы легендарного Bitcoin.
Элитный клуб.
Исходя из данных CoinMarketCap, на момент написания публикации было 18 криптовалют с рыночной капитализацией более $ 1.000.000.000. Группа критовалют-миллиардеров совсем недавно пополнилась такими криптовалютами как EOS, Stellar Lumens, Lisk, BitConnect и OmiseGo - менее известные монеты, но которые находят большой интерес среди криптоинвесторов. Девять дополнительных альткоинов оцениваются в полмиллиарда или более, включая Qtum, Zcash и Tether.
Альткоинам понадобилось некоторое время и они поймали импульс для роста в ноябре. Биткойн продолжает возглавлять крипторынок с капитализацией почти 200 миллиардов долларов. Капитализация всего мирового крипторынка составляет 357 млрд. долларов, с долей Биткоина в ней примерно 56%.
Атака альткоинов.
На данный момент существует более 1200 криптовалют. Хотя ожидается, что подавляющее большинство из них пойдет на спад и в конце концов просто исчезнут, но в то же время среди всех альткоинов есть и такие, которые имеют потенциал и перспективу.
Криптовалюта IOTA недавно поймала хороший тренд после объявления стратегического партнерства с Microsoft вокруг своего рынка IOT. Между тем, Dash в течение месяца увеличился в три раза, благодаря высокопрофессиональному блочному обновлению и благоприятным отзывам участников рынка в поисках, чем более масштабируемый биткойн. Хотя Dash менее популярен, чем биткойн, он значительно быстрее, дешевле и имеет дополнительные функции конфиденциальности. Криптоинвесторы моментально обратили на него внимание.
OmiseGo также растет после того, как платформа объявила о крупном партнерстве с McDonald's. Децентрализованная биржа тихо превратилась в одну из самых перспективных платформ в Азии, которая обладает миллиардной рыночной капитализацией.
Stellar Lumens переживает оптимизм в плане того, что вскоре может стать, как и Ethereum, крупной платформой для ICO. В прошлом месяце Smartlands провела первое ICO, которое стартовало на платформе Stellar. Недавняя активность в отрасли предполагает, что в ближайшем будущем все больше токенов начнет мигрировать в Stellar.
Альткоины в верхних строчках рейтинга криптовалют продолжают дорожать. Собственный токен Ethereum в последнее время превысил 500 долларов в первый раз, в то время как Bcash выиграл от неудачной попытки Segwit2x в прошлом месяце.
В ближайшие недели ралли Биткойна может распространиться на рекордную территорию, так как CBOE и CME Group запустят свои фьючерсные контракты.
Криптовалюты в миллиард долларов:
Биткойн: 199,7 млрд долларов
Эфириум: 44,8 млрд долларов
Bcash : 25,8 млрд долларов
IOTA: 9,7 млрд долларов
Ripple XRP: 9,6 млрд долларов
Dash: 5,9 млрд долларов
Litecoin: 5,6 млрд долларов
Биткойн Gold: 5,2 млрд долларов
Моннеро: 3,8 млрд долларов
Кардано: 3,4 млрд долларов
Ethereum Classic: 3 миллиарда долларов
NEM: 2,7 млрд долларов
NЕО: 2,6 млрд долларов
EOS: 2,2 млрд долларов
Stellar Lumens: 2,1 миллиарда долларов
Lisk: 1,1 миллиарда долларов
BitConnect: 1,1 миллиарда долларов
OmiseGo: 1 миллиард долларов
Перевод специально для форума MMGP
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