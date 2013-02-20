Криптовалюты-миллиардеры: 18 монет теперь являются частью элитного клуба - Горячие новости | MMGP

Denver10 Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 20.02.2013 Сообщений: 5,837 Благодарностей: 1,643 УГ: 562 КП: 0.149 подарки награды

Криптовалюты-миллиардеры: 18 монет теперь являются частью элитного клуба



Криптовалюты-миллиардеры: 18 монет теперь являются частью элитного клуба.



В течении прошедших выходных рынок криптовалют стал еще больше на 1 миллиард долларов, так как аппетит криптоинвесторов продолжил распространяться за пределы легендарного Bitcoin.



Элитный клуб.

Исходя из данных CoinMarketCap, на момент написания публикации было 18 криптовалют с рыночной капитализацией более $ 1.000.000.000. Группа критовалют-миллиардеров совсем недавно пополнилась такими криптовалютами как EOS, Stellar Lumens, Lisk, BitConnect и OmiseGo - менее известные монеты, но которые находят большой интерес среди криптоинвесторов. Девять дополнительных альткоинов оцениваются в полмиллиарда или более, включая Qtum, Zcash и Tether.



Альткоинам понадобилось некоторое время и они поймали импульс для роста в ноябре. Биткойн продолжает возглавлять крипторынок с капитализацией почти 200 миллиардов долларов. Капитализация всего мирового крипторынка составляет 357 млрд. долларов, с долей Биткоина в ней примерно 56%.



Атака альткоинов.

На данный момент существует более 1200 криптовалют. Хотя ожидается, что подавляющее большинство из них пойдет на спад и в конце концов просто исчезнут, но в то же время среди всех альткоинов есть и такие, которые имеют потенциал и перспективу.



Криптовалюта IOTA недавно поймала хороший тренд после объявления стратегического партнерства с Microsoft вокруг своего рынка IOT. Между тем, Dash в течение месяца увеличился в три раза, благодаря высокопрофессиональному блочному обновлению и благоприятным отзывам участников рынка в поисках, чем более масштабируемый биткойн. Хотя Dash менее популярен, чем биткойн, он значительно быстрее, дешевле и имеет дополнительные функции конфиденциальности. Криптоинвесторы моментально обратили на него внимание.



OmiseGo также растет после того, как платформа объявила о крупном партнерстве с McDonald's. Децентрализованная биржа тихо превратилась в одну из самых перспективных платформ в Азии, которая обладает миллиардной рыночной капитализацией.



Stellar Lumens переживает оптимизм в плане того, что вскоре может стать, как и Ethereum, крупной платформой для ICO. В прошлом месяце Smartlands провела первое ICO, которое стартовало на платформе Stellar. Недавняя активность в отрасли предполагает, что в ближайшем будущем все больше токенов начнет мигрировать в Stellar.



Альткоины в верхних строчках рейтинга криптовалют продолжают дорожать. Собственный токен Ethereum в последнее время превысил 500 долларов в первый раз, в то время как Bcash выиграл от неудачной попытки Segwit2x в прошлом месяце.



В ближайшие недели ралли Биткойна может распространиться на рекордную территорию, так как CBOE и CME Group запустят свои фьючерсные контракты.



Криптовалюты в миллиард долларов:

Биткойн: 199,7 млрд долларов

Эфириум: 44,8 млрд долларов

Bcash : 25,8 млрд долларов

IOTA: 9,7 млрд долларов

Ripple XRP: 9,6 млрд долларов

Dash: 5,9 млрд долларов

Litecoin: 5,6 млрд долларов

Биткойн Gold: 5,2 млрд долларов

Моннеро: 3,8 млрд долларов

Кардано: 3,4 млрд долларов

Ethereum Classic: 3 миллиарда долларов

NEM: 2,7 млрд долларов

NЕО: 2,6 млрд долларов

EOS: 2,2 млрд долларов

Stellar Lumens: 2,1 миллиарда долларов

Lisk: 1,1 миллиарда долларов

BitConnect: 1,1 миллиарда долларов

OmiseGo: 1 миллиард долларов









Перевод специально для форума MMGP.



В течении прошедших выходных рынок криптовалют стал еще больше на 1 миллиард долларов, так как аппетит криптоинвесторов продолжил распространяться за пределы легендарного Bitcoin.Исходя из данных CoinMarketCap, на момент написания публикации было 18 криптовалют с рыночной капитализацией более $ 1.000.000.000. Группа критовалют-миллиардеров совсем недавно пополнилась такими криптовалютами как EOS, Stellar Lumens, Lisk, BitConnect и OmiseGo - менее известные монеты, но которые находят большой интерес среди криптоинвесторов. Девять дополнительных альткоинов оцениваются в полмиллиарда или более, включая Qtum, Zcash и Tether.Альткоинам понадобилось некоторое время и они поймали импульс для роста в ноябре. Биткойн продолжает возглавлять крипторынок с капитализацией почти 200 миллиардов долларов. Капитализация всего мирового крипторынка составляет 357 млрд. долларов, с долей Биткоина в ней примерно 56%.На данный момент существует более 1200 криптовалют. Хотя ожидается, что подавляющее большинство из них пойдет на спад и в конце концов просто исчезнут, но в то же время среди всех альткоинов есть и такие, которые имеют потенциал и перспективу.Криптовалюта IOTA недавно поймала хороший тренд после объявления стратегического партнерства с Microsoft вокруг своего рынка IOT. Между тем, Dash в течение месяца увеличился в три раза, благодаря высокопрофессиональному блочному обновлению и благоприятным отзывам участников рынка в поисках, чем более масштабируемый биткойн. Хотя Dash менее популярен, чем биткойн, он значительно быстрее, дешевле и имеет дополнительные функции конфиденциальности. Криптоинвесторы моментально обратили на него внимание.OmiseGo также растет после того, как платформа объявила о крупном партнерстве с McDonald's. Децентрализованная биржа тихо превратилась в одну из самых перспективных платформ в Азии, которая обладает миллиардной рыночной капитализацией.Stellar Lumens переживает оптимизм в плане того, что вскоре может стать, как и Ethereum, крупной платформой для ICO. В прошлом месяце Smartlands провела первое ICO, которое стартовало на платформе Stellar. Недавняя активность в отрасли предполагает, что в ближайшем будущем все больше токенов начнет мигрировать в Stellar.Альткоины в верхних строчках рейтинга криптовалют продолжают дорожать. Собственный токен Ethereum в последнее время превысил 500 долларов в первый раз, в то время как Bcash выиграл от неудачной попытки Segwit2x в прошлом месяце.В ближайшие недели ралли Биткойна может распространиться на рекордную территорию, так как CBOE и CME Group запустят свои фьючерсные контракты.Криптовалюты в миллиард долларов:Биткойн: 199,7 млрд долларовЭфириум: 44,8 млрд долларовBcash : 25,8 млрд долларовIOTA: 9,7 млрд долларовRipple XRP: 9,6 млрд долларовDash: 5,9 млрд долларовLitecoin: 5,6 млрд долларовБиткойн Gold: 5,2 млрд долларовМоннеро: 3,8 млрд долларовКардано: 3,4 млрд долларовEthereum Classic: 3 миллиарда долларовNEM: 2,7 млрд долларовNЕО: 2,6 млрд долларовEOS: 2,2 млрд долларовStellar Lumens: 2,1 миллиарда долларовLisk: 1,1 миллиарда долларовBitConnect: 1,1 миллиарда долларовOmiseGo: 1 миллиард долларов

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

▎Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью! ✅

▎Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек ✅

▎Бесплатный BITCOIN ✅ __________________ Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 19:51 .