Legasy — реальное доверительное управление - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Я не админ и не владелец. Вся информация получена от управляющего проекта.
Старт работы проекта 01 декабря 2017
РЕАЛЬНОЕ доверительное управление «Legasy» — это 40% прибыли в месяц!
ДУ «Legasy» является развитием другого ДУ N-Prototype (Нейро Прототип). За финансовую составляющую проекта отвечает Григорий Багин, а торговлей на бирже занимается опытный трейдер проекта N-Prototype Игорь Уваров.
Лично я занимаюсь здесь ведением VIP-пула с доходностью от 40% в месяц
. Поэтому по всем вопросам вы можете обращаться непосредственно ко мне
.
Отмечу, что я не несу ответственность за работу самого проекта, а занимаюсь лишь учётом средств в пуле, начислением и выплатами прибыли, которую получаю от управляющего.
Регистрация только через группу в Telegram (админ VIP-пула)
Официальный канал ДУ «LEGASY» (Legasy Trust Management)
Маркетинг ДУ Legasy
Стандартный тариф — от 15-30% в месяц. Минимальный вклад 10 USD.
VIP тариф от 40% в месяц — только для инвесторов с бюджетом от 5000 USD.
Как перейти на VIP тариф — читайте дальше!
Способы пополнения баланса и вывода средств
Платежные системы
: Advanced Cash
, Perfect Money
Выплаты
: 1 раз в неделю (СБ-ВС). Регламент на выплату — пять (5) рабочих дней.
Заморозка депозита
происходит сроком на 6 месяцев. Через 2 недели возможен досрочный вывод депозита с удержанием комиссии за перевод.
Как перейти на VIP тариф?
Вариант 1
Вы замораживаете средства на Стандартном тарифе, затем реинвестируете или добавляете средства на счёт до тех пор, пока не наберётся сумма в 5000 USD.
Вариант 2
Вы обращаетесь непосредственно ко мне в чат и делаете вклад в наш VIP пул от 10 USD.
Таким образом вы становитесь сразу участником VIP программы проекта и зарабатываете от 40% в месяц
.
Общие условия работы с ДУ «LEGASY»
Контакты
Админ VIP пула
Официальный канал ДУ «LEGASY»
- Реферальная программа ВРЕМЕННО упразднена!
- Страховка отсутствует.
- Есть неограниченная возможность пополнения депозита (депозит начинает работать на следующий день).
- Администрация оставляет за собой право изменения маркетинга и условий ДУ.