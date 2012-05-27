Legasy — реальное доверительное управление - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
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Legasy — реальное доверительное управление

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:43
#1
Любитель
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: mookyjazza.blogspot.ru
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2017
Сообщений: 148
Благодарностей: 71
УГ: 4
КП: 0.050
Legasy — реальное доверительное управление
Я не админ и не владелец. Вся информация получена от управляющего проекта.
Старт работы проекта 01 декабря 2017

РЕАЛЬНОЕ доверительное управление «Legasy»это 40% прибыли в месяц!

ДУ «Legasy» является развитием другого ДУ N-Prototype (Нейро Прототип). За финансовую составляющую проекта отвечает Григорий Багин, а торговлей на бирже занимается опытный трейдер проекта N-Prototype Игорь Уваров.



Лично я занимаюсь здесь ведением VIP-пула с доходностью от 40% в месяц. Поэтому по всем вопросам вы можете обращаться непосредственно ко мне.

Отмечу, что я не несу ответственность за работу самого проекта, а занимаюсь лишь учётом средств в пуле, начислением и выплатами прибыли, которую получаю от управляющего.

Регистрация только через группу в Telegram (админ VIP-пула)
Официальный канал ДУ «LEGASY» (Legasy Trust Management)


Маркетинг ДУ Legasy

Стандартный тариф — от 15-30% в месяц. Минимальный вклад 10 USD.
VIP тариф от 40% в месяц — только для инвесторов с бюджетом от 5000 USD.

Как перейти на VIP тариф — читайте дальше!


Способы пополнения баланса и вывода средств
Платежные системы: Advanced Cash, Perfect Money
Выплаты: 1 раз в неделю (СБ-ВС). Регламент на выплату — пять (5) рабочих дней.
Заморозка депозита происходит сроком на 6 месяцев. Через 2 недели возможен досрочный вывод депозита с удержанием комиссии за перевод.


Как перейти на VIP тариф?

Вариант 1
Вы замораживаете средства на Стандартном тарифе, затем реинвестируете или добавляете средства на счёт до тех пор, пока не наберётся сумма в 5000 USD.

Вариант 2
Вы обращаетесь непосредственно ко мне в чат и делаете вклад в наш VIP пул от 10 USD.
Таким образом вы становитесь сразу участником VIP программы проекта и зарабатываете от 40% в месяц.

Общие условия работы с ДУ «LEGASY»
  • Реферальная программа ВРЕМЕННО упразднена!
  • Страховка отсутствует.
  • Есть неограниченная возможность пополнения депозита (депозит начинает работать на следующий день).
  • Администрация оставляет за собой право изменения маркетинга и условий ДУ.

Контакты
Админ VIP пула
Официальный канал ДУ «LEGASY»

__________________
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Мои инвестиционный портфель
Последний раз редактировалось MookyJazza; Сегодня в 19:52.
MookyJazza на форуме  
Сказали спасибо:
GB-astek (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:48
#2
Мастер
 
Имя: Григорий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.05.2012
Сообщений: 2,574
Благодарностей: 1,555
УГ: 6
КП: 0.117
подарки
Re: Legasy — реальное доверительное управление
Легаси является частично филиалом ДУ Neyro prototype
http://mmgp.ru/showthread.php?t=542513
__________________
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MookyJazza (Сегодня)
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