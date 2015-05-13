Криптовалюта Stellar Lumens выросла на 40% и взяла курс на Ripple - Новости криптовалют | MMGP

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Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 17,072 Благодарностей: 1,853 УГ: 42 КП: 0.120 подарки

Криптовалюта Stellar Lumens выросла на 40% и взяла курс на Ripple

Большинство энтузиастов криптовалют уделяют пристальное внимание именно десятке главных валют по рыночной капитализации. Прямо сейчас у нас есть несколько криптовалют, которые уже выбыли из ТОП-10. Однако интересные вещи происходят и с ценой Stellar Lumens. Благодаря четко выраженному бычьему тренду за последние несколько дней, один XLM теперь стоит чуть более $ 0,15. Безусловно, это большой прорыв для Stellar Lumen, поскольку этот альткоин уверенно взял курс на своего главного конкурента - Ripple.



Очень мало людей инвестируют в такие криптовалюты, как Ripple и Stellar Lumens, главным образом потому, что они не могут быть классифицированы как криптовалюты. Это токены, которые целенаправленно предназначены для оптимизации банковского сектора. Это достойное начинание, поскольку многие люди хотят пользоваться банковскими услугами без каких-либо проблем, быстро и безопасно. Быстрая обработка транзакций будет полезна как для потребителей, так и для корпораций, по крайней мере до тех пор, пока криптовалюты не начнут оказывать более мощное влияние.



Stellar Lumens - это не то, на что многие люди обратят внимание. Безусловно, люди держат XLM, но они не осознают даже его назначение. Кроме того, большинство держателей продали свои активы в июне этого года, не давая создателям второго шанса.



Более конкретно, цена Stellar Lumens увеличилась с $0,028 до $ 0,154 за прошедший месяц. Хотя такой рост кажется небольшим на фоне BTC или IOTA, нужно иметь в виду, что в обращении находится около 18 млрд XLM. Особенные интересными стали последние несколько дней, когда цена XLM практически удвоилась. Присутствие конкуренции это всегда хорошо, поскольку главный конкурент Ripple и Stellar Lumens работают на одну и ту же отрасль. Неясно только одно, откуда взялся столь внезапный спрос.



Имея торговых операций на сумму более $345 млн, очевидно, что спрос на XLM исходит не только от одной биржи. Приятно видеть, что этот криптоактив растет в цене. При рыночной капитализации около $ 2,8 млрд, все выглядит довольно хорошо для Stellar Lumens. В настоящее время самый больший спрос на Stellar Lumens происходит от криптобиржи Bittrex. Однако их объем немного выше, чем Poloniex.



Назревает большой вопрос: как все это будет развиваться в будущем. Если такая тенденция будет сохраняться, Ripple и Stellar Lumens могут быть намного ближе друг к другу, чем это первоначально предполагалось энтузиастами. В мире криптовалют происходит много интересных событий, это очевидно.



Перевод специально для MMGP.RU

Большинство энтузиастов криптовалют уделяют пристальное внимание именно десятке главных валют по рыночной капитализации. Прямо сейчас у нас есть несколько криптовалют, которые уже выбыли из ТОП-10. Однако интересные вещи происходят и с ценой Stellar Lumens. Благодаря четко выраженному бычьему тренду за последние несколько дней, один XLM теперь стоит чуть более $ 0,15. Безусловно, это большой прорыв для Stellar Lumen, поскольку этот альткоин уверенно взял курс на своего главного конкурента - Ripple.Очень мало людей инвестируют в такие криптовалюты, как Ripple и Stellar Lumens, главным образом потому, что они не могут быть классифицированы как криптовалюты. Это токены, которые целенаправленно предназначены для оптимизации банковского сектора. Это достойное начинание, поскольку многие люди хотят пользоваться банковскими услугами без каких-либо проблем, быстро и безопасно. Быстрая обработка транзакций будет полезна как для потребителей, так и для корпораций, по крайней мере до тех пор, пока криптовалюты не начнут оказывать более мощное влияние.Stellar Lumens - это не то, на что многие люди обратят внимание. Безусловно, люди держат XLM, но они не осознают даже его назначение. Кроме того, большинство держателей продали свои активы в июне этого года, не давая создателям второго шанса.Более конкретно, цена Stellar Lumens увеличилась с $0,028 до $ 0,154 за прошедший месяц. Хотя такой рост кажется небольшим на фоне BTC или IOTA, нужно иметь в виду, что в обращении находится около 18 млрд XLM. Особенные интересными стали последние несколько дней, когда цена XLM практически удвоилась. Присутствие конкуренции это всегда хорошо, поскольку главный конкурент Ripple и Stellar Lumens работают на одну и ту же отрасль. Неясно только одно, откуда взялся столь внезапный спрос.Имея торговых операций на сумму более $345 млн, очевидно, что спрос на XLM исходит не только от одной биржи. Приятно видеть, что этот криптоактив растет в цене. При рыночной капитализации около $ 2,8 млрд, все выглядит довольно хорошо для Stellar Lumens. В настоящее время самый больший спрос на Stellar Lumens происходит от криптобиржи Bittrex. Однако их объем немного выше, чем Poloniex.Назревает большой вопрос: как все это будет развиваться в будущем. Если такая тенденция будет сохраняться, Ripple и Stellar Lumens могут быть намного ближе друг к другу, чем это первоначально предполагалось энтузиастами. В мире криптовалют происходит много интересных событий, это очевидно.

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