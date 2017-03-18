Tradenio - tradenio.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,581 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Tradenio - tradenio.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:25
#1
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 1,043
Благодарностей: 48
УГ: 0
КП: 0.005
Tradenio - tradenio.com
Я не админ и не владелец проекта

Дата открытия финансовой компании 02 декабрь 2017 года.



О компании:

Перевод с Google:

Цитата:
Tradenio - компания выгодных краткосрочных и долгосрочных инвестиций, направленных на получение прибыли за счет инвестиций в фондовые биржи и криптовые валюты, такие как Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, DashCoin и т. Д. Она полностью защищена от подделки и содержит зашифрованную информацию. Tradenio занимается торговлей валютой crypto и предлагает инвестиции, которые в современном мире пользуются большим спросом. На сегодняшний день инвестиции - лучший способ увеличить справедливость. Основа заключается в том, что при инвестировании денег «деньги работают на владельца», даже если он / она не прилагает никаких усилий. В конце концов, чтобы заработать много денег, вам нужно работать долго и упорно, и инвестиции снимает все это и позволяет получать пассивный доход. Мы стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и ориентируемся на создание ценности для наших клиентов, будь то получение прибыли для инвесторов в наших удостоенных наград фондах или помощь нашим корпоративным клиентам в выполнении сложных корпоративных финансовых транзакций. Для наших клиентов мы предлагаем только самые выгодные условия сотрудничества и круглосуточную поддержку.

Комфортная торговля
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Comfort Trading $ 25.00 - $ 5000.00 1.50
Рассчитайте свою прибыль >>


Умный трейдер
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Smart Trader $ 149.00 - $ 499.00 9.40
Рассчитайте свою прибыль >>


Трейдер Pro
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Trader Pro $ 500.00 - $ 10000.00 6.00
Рассчитайте свою прибыль >>


Производитель
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Market Maker $ 2500.00 - $ 50000.00 7.00
Рассчитайте свою прибыль >>


Платежные системы:

Perfect Money,USD
PAYEER,USD
Bitcoin


Выплаты инстант.

Посмотрите сайт здесь: https://tradenio.com/

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Партнерская программа компании Tradenio позволяет получать дополнительный доход с минимальными усилиями, привлекая новых членов. Если у вас есть веб-сайт, блог, вы общаетесь в социальных сетях, вы можете разместить там свою реферальную ссылку на проект, после чего новые пользователи станут участниками проекта, и вы получите прибыль от своих инвестиций. Вы получите 5% своих депозитов


Мой вклад:




12.06.17 15:03 Перевод счёта -51.00 Отправлено: 51.00 USD на счет U15407562 от U11812649. Пакет: 197525842. Напоминание: оплата в корзине. Депозит для пользователя Trainoio Pino.

добавлено через 2 минуты
Выплата

Цитата:
Received Payment 9.5 USD from account U15407562 to account U11812649. Batch: 197478850. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to Pino from Tradenio.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3 Кроме групп "Представитель" и "Премиум"
Последний раз редактировалось dani0601; Сегодня в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
dani0601 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Aleks Li
ищю инвестора на биржу СМЕ
От Aleks Li в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
НБУ начал передачу банкам запасов наличности на хранение
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар GHM
Кому нужен HYIPManagerPro_ion nuled, б
От GHM в разделе «Архив»
Аватар Lonsdayl
Акционеры ExxonMobil призвали компанию следить за климатическими изменениями
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Иностранные рабочие шлют деньги на родину с помощью биткойна
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар moskva
Как будет работать «пакет Яровой». На примере «Санта-Барбары»
От moskva в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
433,581
Тем
502,972
Сообщений
12,623,219

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram