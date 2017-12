Tradenio - tradenio.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

dani0601 Любитель

Инвестирую в: HYIP Регистрация: 18.03.2017 Сообщений: 1,043 Благодарностей: 48 УГ: 0 КП: 0.005

Tradenio - tradenio.com



Дата открытия финансовой компании 02 декабрь 2017 года.







О компании:



Перевод с Google:



Цитата: Tradenio - компания выгодных краткосрочных и долгосрочных инвестиций, направленных на получение прибыли за счет инвестиций в фондовые биржи и криптовые валюты, такие как Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, DashCoin и т. Д. Она полностью защищена от подделки и содержит зашифрованную информацию. Tradenio занимается торговлей валютой crypto и предлагает инвестиции, которые в современном мире пользуются большим спросом. На сегодняшний день инвестиции - лучший способ увеличить справедливость. Основа заключается в том, что при инвестировании денег «деньги работают на владельца», даже если он / она не прилагает никаких усилий. В конце концов, чтобы заработать много денег, вам нужно работать долго и упорно, и инвестиции снимает все это и позволяет получать пассивный доход. Мы стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и ориентируемся на создание ценности для наших клиентов, будь то получение прибыли для инвесторов в наших удостоенных наград фондах или помощь нашим корпоративным клиентам в выполнении сложных корпоративных финансовых транзакций. Для наших клиентов мы предлагаем только самые выгодные условия сотрудничества и круглосуточную поддержку.

Комфортная торговля

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Comfort Trading $ 25.00 - $ 5000.00 1.50

Рассчитайте свою прибыль >>





Умный трейдер

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Smart Trader $ 149.00 - $ 499.00 9.40

Рассчитайте свою прибыль >>





Трейдер Pro

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Trader Pro $ 500.00 - $ 10000.00 6.00

Рассчитайте свою прибыль >>





Производитель

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Market Maker $ 2500.00 - $ 50000.00 7.00

Рассчитайте свою прибыль >>





Платежные системы:



Perfect Money,USD

PAYEER,USD

Bitcoin





Выплаты инстант.



Посмотрите сайт здесь:



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА



Партнерская программа компании Tradenio позволяет получать дополнительный доход с минимальными усилиями, привлекая новых членов. Если у вас есть веб-сайт, блог, вы общаетесь в социальных сетях, вы можете разместить там свою реферальную ссылку на проект, после чего новые пользователи станут участниками проекта, и вы получите прибыль от своих инвестиций. Вы получите 5% своих депозитов





Мой вклад:









12.06.17 15:03 Перевод счёта -51.00 Отправлено: 51.00 USD на счет U15407562 от U11812649. Пакет: 197525842. Напоминание: оплата в корзине. Депозит для пользователя Trainoio Pino.



добавлено через 2 минуты

Выплата



Цитата: Received Payment 9.5 USD from account U15407562 to account U11812649. Batch: 197478850. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to Pino from Tradenio. Я не админ и не владелец проектаДата открытия финансовой компании 02 декабрь 2017 года.О компании:Перевод с Google:Комфортная торговляПлатная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)Comfort Trading $ 25.00 - $ 5000.00 1.50Рассчитайте свою прибыль >>Умный трейдерПлатная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)Smart Trader $ 149.00 - $ 499.00 9.40Рассчитайте свою прибыль >>Трейдер ProПлатная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)Trader Pro $ 500.00 - $ 10000.00 6.00Рассчитайте свою прибыль >>ПроизводительПлатная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)Market Maker $ 2500.00 - $ 50000.00 7.00Рассчитайте свою прибыль >>Платежные системы:Perfect Money,USDPAYEER,USDBitcoinВыплаты инстант.Посмотрите сайт здесь: https://tradenio.com/ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММАПартнерская программа компании Tradenio позволяет получать дополнительный доход с минимальными усилиями, привлекая новых членов. Если у вас есть веб-сайт, блог, вы общаетесь в социальных сетях, вы можете разместить там свою реферальную ссылку на проект, после чего новые пользователи станут участниками проекта, и вы получите прибыль от своих инвестиций. Вы получите 5% своих депозитовМой вклад:12.06.17 15:03 Перевод счёта -51.00 Отправлено: 51.00 USD на счет U15407562 от U11812649. Пакет: 197525842. Напоминание: оплата в корзине. Депозит для пользователя Trainoio Pino.Выплата

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) "Представитель" и "Премиум" __________________Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3 Кроме группи " Последний раз редактировалось dani0601; Сегодня в 19:28 . Причина: Добавлено сообщение