Tradenio - tradenio.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Я не админ и не владелец проекта
Дата открытия финансовой компании 02 декабрь 2017 года.
О компании:
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Tradenio - компания выгодных краткосрочных и долгосрочных инвестиций, направленных на получение прибыли за счет инвестиций в фондовые биржи и криптовые валюты, такие как Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, DashCoin и т. Д. Она полностью защищена от подделки и содержит зашифрованную информацию. Tradenio занимается торговлей валютой crypto и предлагает инвестиции, которые в современном мире пользуются большим спросом. На сегодняшний день инвестиции - лучший способ увеличить справедливость. Основа заключается в том, что при инвестировании денег «деньги работают на владельца», даже если он / она не прилагает никаких усилий. В конце концов, чтобы заработать много денег, вам нужно работать долго и упорно, и инвестиции снимает все это и позволяет получать пассивный доход. Мы стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и ориентируемся на создание ценности для наших клиентов, будь то получение прибыли для инвесторов в наших удостоенных наград фондах или помощь нашим корпоративным клиентам в выполнении сложных корпоративных финансовых транзакций. Для наших клиентов мы предлагаем только самые выгодные условия сотрудничества и круглосуточную поддержку.
Комфортная торговля
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Comfort Trading $ 25.00 - $ 5000.00 1.50
Рассчитайте свою прибыль >>
Умный трейдер
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Smart Trader $ 149.00 - $ 499.00 9.40
Рассчитайте свою прибыль >>
Трейдер Pro
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Trader Pro $ 500.00 - $ 10000.00 6.00
Рассчитайте свою прибыль >>
Производитель
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Market Maker $ 2500.00 - $ 50000.00 7.00
Рассчитайте свою прибыль >>
Платежные системы:
Perfect Money,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Выплаты инстант.
Посмотрите сайт здесь: https://tradenio.com/
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Партнерская программа компании Tradenio позволяет получать дополнительный доход с минимальными усилиями, привлекая новых членов. Если у вас есть веб-сайт, блог, вы общаетесь в социальных сетях, вы можете разместить там свою реферальную ссылку на проект, после чего новые пользователи станут участниками проекта, и вы получите прибыль от своих инвестиций. Вы получите 5% своих депозитов
Мой вклад:
12.06.17 15:03 Перевод счёта -51.00 Отправлено: 51.00 USD на счет U15407562 от U11812649. Пакет: 197525842. Напоминание: оплата в корзине. Депозит для пользователя Trainoio Pino.
добавлено через 2 минуты
Выплата
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Received Payment 9.5 USD from account U15407562 to account U11812649. Batch: 197478850. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to Pino from Tradenio.