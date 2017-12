Минфин запретил платить валютой World of Tanks и передал привет 90-м - Горячие новости | MMGP

ttxz Мастер

Минфин запретил платить валютой World of Tanks и передал привет 90-м



В России предложили ввести уголовную ответственность за организацию расчетов криптовалютами в особо крупном размере, но в целом наказания будут носить административный характер. Об этом в среду, 6 декабря, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service. Поправки в законодательство Минфин собирается представить в 2018 году.



«Девяностым годам привет, когда на каком-то системном уровне организовывались какие-то суррогаты денежные. Тогда за это будет вплоть до уголовного [наказания]»,— сказал он.



Согласно конституции, средством расчета на территории России является рубль, напомнил Моисеев. «Из этого следует, что нельзя рассчитываться ничем другим — ни жетончиками "Монополии", ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками», — отметил замминистра.



«Если у вас мало рублей Российской Федерации, вы можете поменять ваши биткоины на рубли и пойти за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Это вы можете сделать, но прийти в LavkaLavka и платить биткоинами вы не можете — это конституционный принцип», — подчеркнул Моисеев.



Вводить наказание за покупку именно биткоинов не планируется, пояснил чиновник. «В случае, если они будут использоваться для покупки и продажи работ, товаров и услуг на территории Российской Федерации, [тогда] да, мы будем смотреть как на денежные суррогаты. В случае, если люди просто где-то купили, — купили и купили. Мы их не наказываем и не защищаем», — подвел итог Моисеев.



В октябре президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют. ЦБ для этого создаст специальную регулятивную площадку для тестирования инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до введения общих правил регулирования.



