Минфин запретил платить валютой World of Tanks и передал привет 90-м - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,581 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Минфин запретил платить валютой World of Tanks и передал привет 90-м

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:05
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,527
Благодарностей: 782
УГ: 112
КП: 0.037
подарки
Минфин запретил платить валютой World of Tanks и передал привет 90-м


В России предложили ввести уголовную ответственность за организацию расчетов криптовалютами в особо крупном размере, но в целом наказания будут носить административный характер. Об этом в среду, 6 декабря, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service. Поправки в законодательство Минфин собирается представить в 2018 году.

«Девяностым годам привет, когда на каком-то системном уровне организовывались какие-то суррогаты денежные. Тогда за это будет вплоть до уголовного [наказания]»,— сказал он.

Согласно конституции, средством расчета на территории России является рубль, напомнил Моисеев. «Из этого следует, что нельзя рассчитываться ничем другим — ни жетончиками "Монополии", ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками», — отметил замминистра.

«Если у вас мало рублей Российской Федерации, вы можете поменять ваши биткоины на рубли и пойти за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Это вы можете сделать, но прийти в LavkaLavka и платить биткоинами вы не можете — это конституционный принцип», — подчеркнул Моисеев.

Вводить наказание за покупку именно биткоинов не планируется, пояснил чиновник. «В случае, если они будут использоваться для покупки и продажи работ, товаров и услуг на территории Российской Федерации, [тогда] да, мы будем смотреть как на денежные суррогаты. В случае, если люди просто где-то купили, — купили и купили. Мы их не наказываем и не защищаем», — подвел итог Моисеев.

В октябре президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют. ЦБ для этого создаст специальную регулятивную площадку для тестирования инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до введения общих правил регулирования.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Выгодный обмен WM <--> Приват24 и другие направления
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Танки онлайн, World of Tanks olvares Игры 206 29.11.2017 21:17
Нацбанк Украины запретил платить наличными больше 50 тыс. гривен Anton-writer Новости в мире финансов и инвестиций 13 09.01.2017 20:13
Продам Продам аккаунт World of Tanks yuroknet Аккаунты/Базы/Ваучеры 2 09.02.2016 18:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар emerald
noclick.net.ru - www.noclick.net.ru
От emerald в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BigBoi
22 книги, которые следует прочитать перед тем как начать свой бизнес
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Центральный банк Венгрии организовывает целевую группу, направленную против OneCoin
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Dimoniy741
Помощь начинающим трейдерам на рынке Forex
От Dimoniy741 в разделе «Dimoniy741»
Аватар sergani33
asianprofits - asianprofits.com
От sergani33 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар LSasha
Курс евро превысил уровень 51 рубль
От LSasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,581
Тем
502,972
Сообщений
12,623,220

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram