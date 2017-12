Швейцарская WISeKey выпустила часы с аппаратным NFC-криптокошельком "WIS.WATCH" - Горячие новости криптовалют | MMGP

OPLOTT Премиум



Швейцарская WISeKey выпустила часы с аппаратным NFC-криптокошельком "WIS.WATCH"



Швейцарская компания "WISeKey International Holding Ltd", (по-русски просто "ВайзКи"), которая занимается разработками в области кибербезопасности и Интернетом-вещей, сегодня объявила о выпуске надежных механических часов под названием "WIS.WATCH" с бесконтактным защищенным аппаратным NFC-кошельком разработанным для обеспечения высокой безопасности и легкого использования держателей криптовалют.



Часы WIS.WATCH будут в состоянии безопасно хранить закрытый ключ пользователей и позволят им осуществлять бесконтактные финансовые транзакции с использованием как биткойна, так и других криптовалют. WIS.WATCH применяет комбинацию бесконтактной технологии "NFC" с технологическими решениями обладающими высокой степенью защиты, предоставляемыми подразделением компании под названием "WISeKey Semiconductors" и теперь все эти опции будут доступны и с помощью мобильного приложения WISeWallet. Каждый раз, при запуске бесконтактной финансовой транзакции с помощью блокчейна, включая операции с биткойном, приватный ключ сначала должен будет проверен с использованием технологии NFC и только затем транзакция будет осуществлена.









В то время как программные кошельки продолжают подвергаться хакерским взломам, аппаратные кошельки завоевали популярность, поскольку они обеспечивают наиболее безопасное решение для финансовых транзакций и платежей. Благодаря "WISeCoin Wallet" аппаратные кошельки теперь становятся бесконтактными, и пользователи могут устанавливать несколько закрытых ключей в безопасное хранилище с использованием того же мобильного приложения WISeWallet и получать доступ к этим закрытым ключам при осуществлении своих финансовых операций. Часы WIS.WATCH оснащены технологией бесконтактных платежей NFC, а специальный чип безопасности Secure Element, позволяет осуществлять многофакторную аутентификацию, а также защищает учетные данные пользователей и закрытые ключи, которые шифруются / дешифруются с помощью сложных криптографических способов. Кроме того, часы WIS.WATCH использует технологию VaultIC Secure Element, которая соединяет воедино программное обеспечение и микросхемы на часах, аналогично технологии, по которой работают банковские карты VISA, MasterCard, Discover и First Data Corporation. Приложение WISeWallet совместимо с большинством существующих технологий блокчейн и работает как часть платежной системы с использованием технологий WISeKey Blockchain-as-a-Service ("BaaS"), то есть "блокчейн в качестве услуги".



Благодаря технологии WISeID NFC часы WIS.WATCH могут использоваться как уникальный идентификатор персонального ключа и доверенное устройство для доступа к смартфонам, мобильным приложениям, персональным данным и защищенному облачному хранилищу. Благодаря тому, что часы WIS.WATCH обладают возможностью хранения данных, то отныне безопасный доступ к персональным данным, документам и паролям пользователей становится проще, чем когда-либо. Часы WIS.WATCH - это единственный верный выбор для решений по идентификации и защите вашей информации.



Возможности этих часов WIS.WATCH по осуществлению платежей дополняются функцией безопасного доступа, которая основана на технологии использования полупроводников WISeKey и просто уникальная на этом рынке. Защищенные функции доступа позволяют владельцам часов разблокировать приложение WISeID Mobile Application с помощью технологии, которая предназначена для защиты личных цифровых активов, зашифрованных на обычных смартфонах или планшетах, путем хранения зашифрованных копий этих данных в защищенном облаке, размещенном в дата-центре подземного военного бункера в швейцарских Альпах.



Компания WISeKey предоставляет часы WIS.WATCH в качестве конечного потребительского продукта с собственным дизайном, а также предлагает его как лицензионную технологию для разных часовых брендов мира, которые могут внедрить эту технологию в свои часы. Сообщается, что в настоящее время уже несколько люксовых часовых брендов уже начали использовать технологию WIS.WATCH, которая применяет криптографические чипы WISeKey.



Сам же бренд WISeKey сейчас просто в восторге от выпуска своего нового продукта WIS.WATCH. Пользователи могут зарегистрироваться, чтобы получить свои собственные экземпляры часов WIS.WATCH с захватывающим набором рекламных предложений, таких как, как примеру, безопасное хранилище военного класса для ваших данных на 1 терабайт, где они будут храниться бесплатно в течение 12 месяцев, причём в безопасном военном бункере, расположенном в швейцарских Альпах.



Информация о швейцарской компании WISeKey



WISeKey - это ведущая глобальная компания занимающаяся кибербезопасностью, которая в настоящее время внедряет широкомасштабные экосистемы цифровой идентификации с запатентованным процессом. Швейцарское подразделение WISeKey занимается вопросами обеспечения безопасной аутентификации и идентификации как в физической, так и в виртуальной среде для Интернета вещей, а также развивает блокчейн и искусственный интеллект. Разработанная технология WISeKey "RoT" служит общим доверительным ядром для обеспечения целостности финансовых операций в онлайне между торгово-сервисными предприятиями и между людьми и ТСП.



Перевод специально для mmgp.ru



