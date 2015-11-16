Швейцарская WISeKey выпустила часы с аппаратным NFC-криптокошельком "WIS.WATCH" - Горячие новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,581 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Швейцарская WISeKey выпустила часы с аппаратным NFC-криптокошельком "WIS.WATCH"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:55
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,827
Благодарностей: 1,878
УГ: 31
КП: 0.223
подарки
Швейцарская WISeKey выпустила часы с аппаратным NFC-криптокошельком "WIS.WATCH"


Швейцарская компания "WISeKey International Holding Ltd", (по-русски просто "ВайзКи"), которая занимается разработками в области кибербезопасности и Интернетом-вещей, сегодня объявила о выпуске надежных механических часов под названием "WIS.WATCH" с бесконтактным защищенным аппаратным NFC-кошельком разработанным для обеспечения высокой безопасности и легкого использования держателей криптовалют.

Часы WIS.WATCH будут в состоянии безопасно хранить закрытый ключ пользователей и позволят им осуществлять бесконтактные финансовые транзакции с использованием как биткойна, так и других криптовалют. WIS.WATCH применяет комбинацию бесконтактной технологии "NFC" с технологическими решениями обладающими высокой степенью защиты, предоставляемыми подразделением компании под названием "WISeKey Semiconductors" и теперь все эти опции будут доступны и с помощью мобильного приложения WISeWallet. Каждый раз, при запуске бесконтактной финансовой транзакции с помощью блокчейна, включая операции с биткойном, приватный ключ сначала должен будет проверен с использованием технологии NFC и только затем транзакция будет осуществлена.




В то время как программные кошельки продолжают подвергаться хакерским взломам, аппаратные кошельки завоевали популярность, поскольку они обеспечивают наиболее безопасное решение для финансовых транзакций и платежей. Благодаря "WISeCoin Wallet" аппаратные кошельки теперь становятся бесконтактными, и пользователи могут устанавливать несколько закрытых ключей в безопасное хранилище с использованием того же мобильного приложения WISeWallet и получать доступ к этим закрытым ключам при осуществлении своих финансовых операций. Часы WIS.WATCH оснащены технологией бесконтактных платежей NFC, а специальный чип безопасности Secure Element, позволяет осуществлять многофакторную аутентификацию, а также защищает учетные данные пользователей и закрытые ключи, которые шифруются / дешифруются с помощью сложных криптографических способов. Кроме того, часы WIS.WATCH использует технологию VaultIC Secure Element, которая соединяет воедино программное обеспечение и микросхемы на часах, аналогично технологии, по которой работают банковские карты VISA, MasterCard, Discover и First Data Corporation. Приложение WISeWallet совместимо с большинством существующих технологий блокчейн и работает как часть платежной системы с использованием технологий WISeKey Blockchain-as-a-Service ("BaaS"), то есть "блокчейн в качестве услуги".

Благодаря технологии WISeID NFC часы WIS.WATCH могут использоваться как уникальный идентификатор персонального ключа и доверенное устройство для доступа к смартфонам, мобильным приложениям, персональным данным и защищенному облачному хранилищу. Благодаря тому, что часы WIS.WATCH обладают возможностью хранения данных, то отныне безопасный доступ к персональным данным, документам и паролям пользователей становится проще, чем когда-либо. Часы WIS.WATCH - это единственный верный выбор для решений по идентификации и защите вашей информации.

Возможности этих часов WIS.WATCH по осуществлению платежей дополняются функцией безопасного доступа, которая основана на технологии использования полупроводников WISeKey и просто уникальная на этом рынке. Защищенные функции доступа позволяют владельцам часов разблокировать приложение WISeID Mobile Application с помощью технологии, которая предназначена для защиты личных цифровых активов, зашифрованных на обычных смартфонах или планшетах, путем хранения зашифрованных копий этих данных в защищенном облаке, размещенном в дата-центре подземного военного бункера в швейцарских Альпах.

Компания WISeKey предоставляет часы WIS.WATCH в качестве конечного потребительского продукта с собственным дизайном, а также предлагает его как лицензионную технологию для разных часовых брендов мира, которые могут внедрить эту технологию в свои часы. Сообщается, что в настоящее время уже несколько люксовых часовых брендов уже начали использовать технологию WIS.WATCH, которая применяет криптографические чипы WISeKey.

Сам же бренд WISeKey сейчас просто в восторге от выпуска своего нового продукта WIS.WATCH. Пользователи могут зарегистрироваться, чтобы получить свои собственные экземпляры часов WIS.WATCH с захватывающим набором рекламных предложений, таких как, как примеру, безопасное хранилище военного класса для ваших данных на 1 терабайт, где они будут храниться бесплатно в течение 12 месяцев, причём в безопасном военном бункере, расположенном в швейцарских Альпах.

Информация о швейцарской компании WISeKey

WISeKey - это ведущая глобальная компания занимающаяся кибербезопасностью, которая в настоящее время внедряет широкомасштабные экосистемы цифровой идентификации с запатентованным процессом. Швейцарское подразделение WISeKey занимается вопросами обеспечения безопасной аутентификации и идентификации как в физической, так и в виртуальной среде для Интернета вещей, а также развивает блокчейн и искусственный интеллект. Разработанная технология WISeKey "RoT" служит общим доверительным ядром для обеспечения целостности финансовых операций в онлайне между торгово-сервисными предприятиями и между людьми и ТСП.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5a28000324ff4
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:58.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 95 15.08.2017 21:26
"АвтоВАЗ" вводит на заводе сверхурочные часы Whore65 Новости в мире финансов и инвестиций 13 14.09.2016 21:47
"Blockchain Часы" от старейшего российского завода Alex077 Новости криптовалют 8 21.06.2016 20:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар leovit
Во сколько украинцам обходится Верховная Рада
От leovit в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MarkV
FxCash.ru - ребейт сервис
От MarkV в разделе «Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар ttxz
ВТБ провел одну из крупнейших инвестиционных сделок в истории Индии
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар polym0rph
BTC-e вернулась под именем WEX
От polym0rph в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Проблема с получением денег по лимиту доверия
От inness в разделе «WebMoney»
Аватар Анна Чернобай
Население России беднеет два года подряд
От Анна Чернобай в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
433,581
Тем
502,972
Сообщений
12,623,223

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram