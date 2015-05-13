iComplylCO поднимает нераскрытую сумму инвестиций от MIT Connection - Новости криптовалют | MMGP
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iComplylCO поднимает нераскрытую сумму инвестиций от MIT Connection

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iComplylCO поднимает нераскрытую сумму инвестиций от MIT Connection

Представители iComplylCO, децентрализованной платформы, направленная на автоматизацию регулирования токенов в качестве ценных бумаг, сегодня объявили о привлечении инвестиций от Правэна Мандала и о его назначении в консультативный совет компании.

iComplyICO является первой в мире платформой, которая автоматизирует все возможные юридические процессы для правильного регулирования ICO как новый финансовый инструмент и обеспечивает законную торговлю регулируемыми цифровыми активами.

Правэн Мандал, научный сотрудник Массачусетского технологического института (MIT Connection) и соучредитель PipaI Systems, Emerging Technologies, Riverstone Networks, Lucent Technologies, прокомментировал:
Я решил инвестировать в iComplylCO из-за опытной команды. Я считаю, что Мэтью Унгер (генеральный директор) и его команда должна преследовать свою цель. Рынок ICO растет быстрыми темпами и это отличный способ привлечь финансирование для предпринимателей.
Мэтью Унгер, генеральный директор и основатель iComplylCO, заявил:
Множество команд потратили много времени, денег и сил в попытке спрятаться от регулирования. Наша команда работает с ведущими юридическими и страховыми компаниями, чтобы дать возможность проектам получать деньги с особой безопасностью, прямо здесь, в США и Канаде.
Правэн Мандал добавил:
iComplylCO обеспечит плавную торговлю на первичном и вторичном рынке. Это станет движущей силой для потенциальных инвесторов. Кроме того, создатель проекта выигрывает, поскольку у него уже есть доступ к большой базе инвесторов. iComplylCO является необходимым компонентом для беспрепятственного развития сети инвесторов, бизнес-ангелов и предпринимателей.
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Метки
ico, криптовалюта, токены
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