Новый форк биткойна может появиться 25 декабря - Горячие новости | MMGP

Новый форк биткойна может появиться 25 декабря
Китайский предприниматель и криптоинвестор создал Bitcoin God.
Известный китайский предприниматель и криптоинвестор Чандлер Го анонсировал новый форк биткойна – Bitcoin God (GOD). Го рассказал в Twitter, что планирует провести хардфорк 25 декабря на блоке 501225. Общий объем эмиссии будет составлять 21 млн. Премайна монет не будет.
Как сообщает anycoin.news, после того, как Го анонсировал форк, один из его подписчиков поинтересовался, правда это или шутка. Инвестор ответил, что правда.
Напомним, что на декабрь запланировано еще два форка биткойна: Super Bitcoin, который планируется провести 17 декабря, и Bitcoin Lightning, который ожидается 23 декабря.
В 2017 году в сети Bitcoin состоялось уже три хардфорка: Bitcoin Cash, Bitcoin Gold и Bitcoin Diamond.