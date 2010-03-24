13 200$. Биткоин, да сколько можно? - Горячие новости | MMGP

13 200$. Биткоин, да сколько можно?
В ожиданиях открытия фьючерсов, Биткоин обновил ценовой максимум...снова!
Важными датами для него и криптовалют в целом будут 10 и 18 декабря, именно в эти дни CBOE и CME откроют торговлю фьючерсами на первую криптовалюту. Инвесторы потирают руки, ждут еще большего роста и "потихоньку" скупают Биткоин, в ожиданиях притока нового капитала в отрасль и дальнейшего безудержного роста. Несмотря на противоречивые мнения о влиянии грядущих событиях, рынок охватила эйфория.
За последние две недели совокупная капитализация криптовалюты выросла более чем на 50%, а за прошедший месяц почти на 90%.
Если сравнивать денежные массы разных стран, то криптовалюты будут на 5-м месте, после доллара, евро, китайского юаня и японской йены.
Не стоит обнадеживаться. Именно эти капиталы могут прийти на рынок и поставить на падение криптовалют. А могут и нет.
Безусловно, это новая веха в развитии финансовой системы. Берегите ваши Биткоины и не поддавайтесь эйфории.