13 200$. Биткоин, да сколько можно? - Горячие новости | MMGP
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13 200$. Биткоин, да сколько можно?

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Старый Сегодня, 18:37
#1
Rich_and_Free
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Имя: Сергей
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13 200$. Биткоин, да сколько можно?
13 200$. Биткоин, да сколько можно?



В ожиданиях открытия фьючерсов, Биткоин обновил ценовой максимум...снова!


Важными датами для него и криптовалют в целом будут 10 и 18 декабря, именно в эти дни CBOE и CME откроют торговлю фьючерсами на первую криптовалюту. Инвесторы потирают руки, ждут еще большего роста и "потихоньку" скупают Биткоин, в ожиданиях притока нового капитала в отрасль и дальнейшего безудержного роста. Несмотря на противоречивые мнения о влиянии грядущих событиях, рынок охватила эйфория.

За последние две недели совокупная капитализация криптовалюты выросла более чем на 50%, а за прошедший месяц почти на 90%.


Если сравнивать денежные массы разных стран, то криптовалюты будут на 5-м месте, после доллара, евро, китайского юаня и японской йены.

Не стоит обнадеживаться. Именно эти капиталы могут прийти на рынок и поставить на падение криптовалют. А могут и нет.

Безусловно, это новая веха в развитии финансовой системы. Берегите ваши Биткоины и не поддавайтесь эйфории.

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ttxz (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:54
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
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Сообщений: 4,527
Благодарностей: 782
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КП: 0.037
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Re: 13 200$. Биткоин, да сколько можно?
Растет где-то на 1000$ в день.
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ttxz на форуме  
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moskva (Сегодня)
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