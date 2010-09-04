DIMPAY - будущее децентрализованных криптовалютных платежей - Горячие новости криптовалют | MMGP
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DIMPAY - будущее децентрализованных криптовалютных платежей

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DIMPAY - будущее децентрализованных криптовалютных платежей


Экосистема DIM расширилась благодаря еще запуску DIMPAY, мгновенной, безграничной и децентрализованной платежной системы, которая основана на блокчейн технологии. DIMPAY стремится облегчить безналичные транзакции для потребителей и торговцев, а также предоставляет потенциальное финансовое решение для 2 млрд. человек во всем мире без надобности использования банковсковского счета.

DIMPAY специально разработан для облегчения создания счет-фактур, отслеживания сбережений, внесения платежей и для многого другого. Использование DIMPAY устраняет многочисленные ошибки оплаты. Использование блокчейн технологии NEM делает эту платформу менее дорогостоящей и мгновенной для сделок от потребителя к бизнесу и от бизнеса к потребителю.


Платформа состоит из веб-приложения DEPOTWALLET, мобильного приложения и DIM-дебетовой карты. Эта платежная платформа позволит пользователям безопасно приобретать, продавать, сберегать и управлять криптовалютой. Кроме того дебетовая карта DIM позволит потребителям заниматься электронной коммерцией и покупками в торговом секторе. С помощью этой платформы потребители полностью смогут контролировать своими финансами в любое время и также будет защищена от мошенничества и незаконной деятельности.

DIMPAY также использует QR-код, который надежно защищает всю необходимую информацию без необходимости привязки адреса электронной почты. Это позволит клиентам совершать покупки и торговлю с использованием анонимных счетов. Учетные записи не могут быть заблокированы или заморожены, как во многих других платежных системах. Доступ к бизнес-учетной записи DEPOTWALLET осуществляется путем сканирования кода QR с помощью мобильного устройства вместо применения системы штрих-кода.




Согласно прогнозу трафика мобильных данных в мире, глобальный мобильный трафик в 2016 году увеличился на 63% и достиг высоты 7,2 экзабайта (7,2 млрд. Гигабайт) в месяц. Он увеличился с 4.4 экзабайт в месяц с конца 2015 года. Ожидается дальнейший рост - 49 эксабайт к 2021 году. Мобильные устройства будут составлять 20% общего IP-трафика и смартфоны составлят более 50% глобальных устройств и сетей.

По мере того, как мобильные устройства будут увеличиваться в популярности, принятие QR-кодов и мобильных платежей также будет увеличиваться. DIMPAY позиционирует себя в этом, чтобы пожинать плоды от ожидаемого мобильного использования.

QR-код станет основой для P2P, B2B и B2C-секторов, которые использует DIMPAY. Использование QR-кода устранит необходимость в таких операциях, как кассиры в процессе оплаты. Ликвидация этих дополнительных операций в свою очередь приведет к снижению затрат и повышению эффективности. Это приведет к экономии, как для потребителей, так и для торговцев.




DIMPAY Foundation - это отдельная компания, которая напрямую не связана с фондом DIM. Это первый шаг к децентрализованной идее экосистемы DIM.




Перевод специально для mmgp.ru


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