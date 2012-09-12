Лаборатория Касперского: из-за хакеров в 2017 году ICO-проекты потеряли $300 млн - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Лаборатория Касперского: из-за хакеров в 2017 году ICO-проекты потеряли $300 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:18
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,583
Благодарностей: 8,208
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Лаборатория Касперского: из-за хакеров в 2017 году ICO-проекты потеряли $300 млн
В 2017 году мошенники завладели $300 млн из $3,5 млрд средств, которые были собраны в ходе первичных распределений монет (ICO). Число пострадавших превысило 60 тысяч человек. Об этом пишет портал Banki.ru, ссылаясь на исследование «Лаборатории Касперского».

По словам специалистов компании, интерес хакеров к ICO связан с крупными суммами, которые обращаются на этом рынке. Среднестатистический инвестор вкладывает в один ICO-проект около $5 тысяч.

«За год мы зарегистрировали более двух тысяч хакерских атак на проводящиеся ICO. Это наиболее массовый способ хищения денег через ICO», — заявил главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

В числе других популярных способ хищения средств — фишинговые сайты, спам-рассылка и кража средств организаторами.

В 2018 году эксперты «Лаборатории Касперского» ожидают активизации атак на банкоматы и роста продаж «коробочных» решений для взлома ATM.

«Число ICO продолжит расти, одновременно с этим будет увеличиваться число атак на кошельки и криптобиржи», — отметили они.

Напомним, ранее ForkLog сообщал, что с начала 2017 года 6% российских пользователей продукции «Лаборатории Касперского» подверглись атакам с целью установки майнеров.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбербанк ждет роста активности хакеров в отношении банков РФ в 2017 году Анна Чернобай Новости в банковской сфере и страховании 1 23.01.2017 02:12
"Лаборатория Касперского" спрогнозировала киберугрозы на 2017 год Сергей Горин Новости криптовалют 0 22.12.2016 15:12
«Лаборатория Касперского» собирается инвестировать в стартапы TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 9 21.11.2016 17:22
Лаборатория Касперского: 40% пользователей платят выкуп кибервымогателям dengov Новости в мире финансов и инвестиций 62 13.11.2016 00:19
«Лаборатория Касперского» и GoTech обещают до $1 млн за безопасность Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 31 23.03.2016 23:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Invests
ПАММ-счет: Gifted Various 330015 (Alpari)
От Invests в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар PavelkaS
Quora-Invest - quora-invest.com
От PavelkaS в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Insurtech стартап FinanceFox поднимает $28 млн в серии А
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pro-Hyip
topinfofund - topinfofund.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Startinvest
Stillfx - stillfx.net
От Startinvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tiu-bik
Ютуб ставки и капперы
От tiu-bik в разделе «Барахолка»
.     
Пользователей
433,571
Тем
502,952
Сообщений
12,622,755

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram