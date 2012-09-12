Лаборатория Касперского: из-за хакеров в 2017 году ICO-проекты потеряли $300 млн - Новости криптовалют | MMGP

В 2017 году мошенники завладели $300 млн из $3,5 млрд средств, которые были собраны в ходе первичных распределений монет (ICO). Число пострадавших превысило 60 тысяч человек. Об этом пишет портал Banki.ru, ссылаясь на исследование «Лаборатории Касперского».
По словам специалистов компании, интерес хакеров к ICO связан с крупными суммами, которые обращаются на этом рынке. Среднестатистический инвестор вкладывает в один ICO-проект около $5 тысяч.
«За год мы зарегистрировали более двух тысяч хакерских атак на проводящиеся ICO. Это наиболее массовый способ хищения денег через ICO», — заявил главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.
В числе других популярных способ хищения средств — фишинговые сайты, спам-рассылка и кража средств организаторами.
В 2018 году эксперты «Лаборатории Касперского» ожидают активизации атак на банкоматы и роста продаж «коробочных» решений для взлома ATM.
«Число ICO продолжит расти, одновременно с этим будет увеличиваться число атак на кошельки и криптобиржи», — отметили они.
Напомним, ранее ForkLog сообщал, что с начала 2017 года 6% российских пользователей продукции «Лаборатории Касперского» подверглись атакам с целью установки майнеров.
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