«КриптоКотята» послужили причиной переноса краудсейла SophiaTX - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

«КриптоКотята» послужили причиной переноса краудсейла SophiaTX

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:11
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,583
Благодарностей: 8,208
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
«КриптоКотята» послужили причиной переноса краудсейла SophiaTX
Создатели бизнес-маркетплейса SophiaTX заявили о переносе ICO из-за перегруженности сети Ethereum вирусной игрой CryptoKitties.

По мнению экспертов, блокчейн Ethereum не справился с многократно возросшей активностью пользователей «КриптоКотят», из-за чего увеличился размер комиссий и время подтверждения транзакций.

Команда SophiaTX перенесла дату запуска ICO с 5 на 7 декабря.


«Мы решили перенести мероприятие на 48 часов, поскольку в это время большое число участников будет пользоваться ETH. Они разочаруются, если не смогут вовремя провести свои транзакции», — сообщил представитель SophiaTX.

Отметим, платформа SophiaTX  позволяет объединять преимущества корпоративных систем (SAP, ERP, CRM и SCM) с блокчейном, расширяя возможности бизнес-приложений и улучшая существующие бизнес-модели. Команда проекта представила рабочую версию нового алгоритма Proof-of-Concept, который позволяет компаниям обмениваться корпоративными данными посредством блокчейна SophiaTX.

Напомним, запущенное 28 ноября приложение CryptoKitties стало самым популярным в сети Ethereum. Из-за него 4 декабря в блокчейне наблюдался рекордный объем транзакций. За сутки пользователи осуществили 701 834 транзакции.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ethereum CryptoKitties (эфимриумные криптокотята) Тимон Тимон 0 Вчера 07:35
«Криптокотята» в рекордные сроки захватили блокчейн Ethereum bizneser Новости криптовалют 3 04.12.2017 17:31
[ICO] SophiaTX блокчейн для бизнеса - 5 декабря veranika55 ICO 0 06.11.2017 19:29
Apple выпустила приложение для переноса данных с Android на iOS chu Новости технологий и интернета 4 15.06.2015 19:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар putoran
Создание крупнейшего игрока на Российском рынке электронной коммерции
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Microsoft приписывают намерение купить AMD
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар upline
ЦБ Норвегии заинтересовался выпуском цифровой валюты
От upline в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар forfor
Флойд Мейвезер начал продвижение уже третьего по счету ICO
От forfor в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
ПАММ-счет Leko: 3046 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар SPROUSE
Как перевести деньги с OKPAY на Международную карту USD?
От SPROUSE в разделе «OKPAY»
.     
Пользователей
433,571
Тем
502,952
Сообщений
12,622,748

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram