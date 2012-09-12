«КриптоКотята» послужили причиной переноса краудсейла SophiaTX - Новости криптовалют | MMGP

Создатели бизнес-маркетплейса SophiaTX заявили о переносе ICO из-за перегруженности сети Ethereum вирусной игрой CryptoKitties.
По мнению экспертов, блокчейн Ethereum не справился с многократно возросшей активностью пользователей «КриптоКотят», из-за чего увеличился размер комиссий и время подтверждения транзакций.
Команда SophiaTX перенесла дату запуска ICO с 5 на 7 декабря.
«Мы решили перенести мероприятие на 48 часов, поскольку в это время большое число участников будет пользоваться ETH. Они разочаруются, если не смогут вовремя провести свои транзакции», — сообщил представитель SophiaTX.
Отметим, платформа SophiaTX позволяет объединять преимущества корпоративных систем (SAP, ERP, CRM и SCM) с блокчейном, расширяя возможности бизнес-приложений и улучшая существующие бизнес-модели. Команда проекта представила рабочую версию нового алгоритма Proof-of-Concept, который позволяет компаниям обмениваться корпоративными данными посредством блокчейна SophiaTX.
Напомним, запущенное 28 ноября приложение CryptoKitties стало самым популярным в сети Ethereum. Из-за него 4 декабря в блокчейне наблюдался рекордный объем транзакций. За сутки пользователи осуществили 701 834 транзакции.
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