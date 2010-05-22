TD Ameritrade и Ally Invest предложат фьючерсы на Bitcoin - Bitcoin | MMGP

Как TD Ameritrade (AMTD), так и Ally Invest (ALLY) публично заявили, что они планируют предоставить доступ к торговле фьючерсами на Bitcoin, как только эти самые фьючерсы станут доступны для компаний.
Суммарно эти две брокерские конторы обслуживают более семи миллионов розничных торговцев в Соединенных Штатах Америки. Ameritrade имеет шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч клиентов, а Ally Invest двести пятьдесят тысяч.
Комментарии представителей
«Что нс волнует, так это то, что он обеспечивает двухсторонний рынок», – сказал главный аналитик TD Ameritrade Дж. Кинахан. «Естественные покупатели и продавцы помогут установить разумное колебание цены продукта».
«Клиенты Ally Invest проявляют интерес к фьючерсному продукту, который планирует запустить Chicago Mercantile Exchange, основанном на Bitcoin», – заявил президент Ally Invest Ричард Хаген. «Если CME запустит этот продукт, Ally Invest немедленно предложит его текущим и новым покупателям фьючерсов».
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