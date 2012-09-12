Украинская компания планирует принимать Bitcoin в качестве оплаты чтобы обойти санкци - Bitcoin | MMGP
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Украинская компания планирует принимать Bitcoin в качестве оплаты чтобы обойти санкци

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Украинская компания планирует принимать Bitcoin в качестве оплаты чтобы обойти санкци
Как сообщается, украинская судоходная фирма Varamar Ltd. планирует принять Bitcoin как способ оплаты, чтобы обойти санкции, наложенные на некоторые страны.

Используя Bitcoin, фирма будет избегать объемного количества документов, связанных международными платежами, а также для более низких комиссий для участников транзакции.

По словам основателя фирмы Александра Варваренко, использование Bitcoin облегчает ведение бизнеса с клиентами в странах, где введены санкции, а также уменьшает оформление транзакций.

Используя цифровую валюты в качестве способа оплаты, украинская компания может избежать ведения бизнеса под столом не нарушая какой-либо закон.

Это связано с тем, что Bitcoin не запрещен в качестве способа оплаты в Украине, однако и не признан платежным средством. Используя Bitcoin, компания и ее клиенты все еще могут подписывать официальные контракты на предоставляемые услуги, и каждый, кто будет проводить анализ транзакций, сочтет их законными.

Тем не менее, все это может повлечь за собой негативные последствия для судоходной компании, если она будет придерживаться данного плана, так как такие сделки должны быть согласованны с международным сообществом.

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