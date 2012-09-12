Bitcoin отомстил Джейми Даймону - Bitcoin | MMGP

Рынок криптовалют больше JP Morgan Chase.
В 6 утра по лондонскому времени рыночная стоимость криптовалют превысила $370 млрд. При этом рыночная капитализация JP Morgan составляет $366,8 млрд, пишет Bitcoinist.
Bitcoin перепрыгнул JP Morgan
Рост капитализации рынка криптовалют связан с очередным скачком стоимости Bitcoin сначала до $12000, а сегодня до $13000.
Джейми Даймон стал легендой криптомира, после того, как в октябре заявил: «Меня мало заботит, что такое Bitcoin, как он торгуется, почему он торгуется и кто им торгует. Если вы достаточно глупы, чтобы купить его, вы за это заплатите в один день. Он может торговаться за 100 тыс долларов, прежде чем упадет до нуля. Луковицы тюльпанов торговались по 75 тыс долларов или что-то вроде этого…» и пообещал уволить любого из сотрудников руководимого им банка, если застанет того за торговлей Bitcoin.
Даймон стал драйвером дискуссии о том, является ли Bitcoin пузырем, которая с тех пор не утихает, а только расширяется.
Кстати, недавно один из ведущих стратегов JP Morgan заявил, что выпуск фьючерсов Bitcoin CME Group узаконит криптовалюту и повысит его привлекательность для инвесторов.
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