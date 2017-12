Bitcoin ETN Швеции превосходит торговлю большинства американских бирж ETF - Bitcoin | MMGP

moskva Rich_and_Free



Bitcoin ETN Швеции превосходит торговлю большинства американских бирж ETF



Bitcoin ETN зарегистрированы через управляющую компанию XBT Provider на шведской фондовой бирже Nordic Nasdaq. Как сообщает Cointelegraph со ссылкой на Эрика Балчунаса, аналитика Bloomberg, Bitcoin ETN теперь торгуется больше, чем объем торгов на 80% биржевых фондов США (ETF).

Bitcoin уже пользуется большим спросом у инвесторов



Одним из известных инвесторов в Bitcoin через ETN является миллиардер Марк Кубан. Он рассказал об этом на конференции Vanity Fair New Establishment Summ в Лос-Анджелесе, где сравнил Bitcoin с большинством акций, стоимость которых, также как и Bitcoin, определяется балансом спроса и предложения, при этом трейдер не является владельцем актива и не имеет права голоса.



Bitcoin ETN представляют собой один из инструментов инвестирования в Bitcoin в рамках традиционной финансовой системы (еще два — Grayscale Investment’s Bitcoin Investment Fund (GBTC) и LedgerX’s US Commodities).



Вскоре к ним добавятся фьючерсы CBOE и CME.



Автор: Evgenij Novožilov, Аналитик Freedman Club Crypto News



Изображение от Fotolia



