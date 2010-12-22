Услуги по инкассации может предоставлять еще одна компания - НБУ - Банковский форум | MMGP
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Услуги по инкассации может предоставлять еще одна компания - НБУ

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Услуги по инкассации может предоставлять еще одна компания - НБУ
Национальный банк Украины 1 декабря 2017 года выдал ООО “Агентство комплексной безопасности – охранная фирма” лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Это уже пятая СІТ-компания (Cash-in-Transit компания), которая получила лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации», – говорится в сообщении.

До этого указанные лицензии получили ООО “СІТ Секьюрити”, ООО “Украинский сервис инкассации”, ООО “Первая инкассаторская компания” и ООО “О-мега”.

Открытие доступа СІТ-компаниям к осуществлению инкассации является неотъемлемой частью новой концепции наличного обращения. Суть делегированной модели организации наличного обращения сводится к передаче части функций Национального банка другим участникам рынка, в том числе СІТ-компаниям.

По материалам УКРИНФОРМ
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