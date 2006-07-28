Анатомия краудфандинга - Литература | MMGP
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Анатомия краудфандинга

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#1
MAN
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 28.07.2006
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Анатомия краудфандинга
Год издания: 2017

Автор: Руслан Акст

Жанр или тематика: Биткоин, Bitcoin, криптовалюта, инвестирование

Издательство: Издательские решения

Серия: Популярно о криптовалютах

Язык: Русский

Формат: PDF

Качество: Издательский макет или текст (eBook)

Количество страниц: 70



Описание: Очередная книга из серии «Популярно о криптовалютах» позволит вам узнать на конкретных примерах, как устроен механизм краудфандинга. Перед читателем раскроются секреты привлечения денег в бизнес путём интеграции в краудфандинг цифровых блокчейн-технологий. В книге автор предлагает рассмотреть одно из самых загадочных явлений нашего времени, которым является ICO, и покажет возможные варианты его применения.
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