Анатомия краудфандинга - Литература | MMGP

Год издания:
2017
Автор:
Руслан Акст
Жанр или тематика:
Биткоин, Bitcoin, криптовалюта, инвестирование
Издательство:
Издательские решения
Серия:
Популярно о криптовалютах
Язык:
Русский
Формат:
PDF
Качество:
Издательский макет или текст (eBook)
Количество страниц:
70
Описание:
Очередная книга из серии «Популярно о криптовалютах» позволит вам узнать на конкретных примерах, как устроен механизм краудфандинга. Перед читателем раскроются секреты привлечения денег в бизнес путём интеграции в краудфандинг цифровых блокчейн-технологий. В книге автор предлагает рассмотреть одно из самых загадочных явлений нашего времени, которым является ICO, и покажет возможные варианты его применения.
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