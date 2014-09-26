youtuber-game.ru - Youtuber-Game - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Блогеры
Старт проекта 06.12.2017
Здесь Вы можете купить блогеров , которые будут снимать видео и приносить Вам прибыль. Чем дороже блогер, тем больше прибыли он Вам принесет. Продавая видео вы получаете лайки на счет для выплаты, лайки вы можете мгновенно вывести на множество популярных платежных систем!
Склад
Здесь Вы можете собирать видео , которые создали Ваши блогеры и обменивать их на лайки. Видео можно собирать не чаще , чем 1 раз в 10 минут!
Курс: 100 лайков = 1 рубль.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
10% на вывод
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Free-Kassa
МОЙ ВКЛАД: