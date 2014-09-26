youtuber-game.ru - Youtuber-Game - Экономические игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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youtuber-game.ru - Youtuber-Game

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:48
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 19,770
Благодарностей: 216
УГ: 20
КП: 0.047
youtuber-game.ru - Youtuber-Game

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.12.2017




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Здесь Вы можете купить блогеров , которые будут снимать видео и приносить Вам прибыль. Чем дороже блогер, тем больше прибыли он Вам принесет. Продавая видео вы получаете лайки на счет для выплаты, лайки вы можете мгновенно вывести на множество популярных платежных систем!


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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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