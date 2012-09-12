Искусственный интеллект Google создал самое вкусное печенье - Новости технологий и интернета | MMGP

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Искусственный интеллект Google создал самое вкусное печенье

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Искусственный интеллект Google создал самое вкусное печенье
Базирующаяся в Питтсбурге исследовательская группа Google, которая работает над использованием искусственного интеллекта в практических целях, решила задействовать эту технологию для достаточно необычной задачи. С помощью ИИ специалисты попробовали создать рецепт для приготовления самого вкусного в мире шоколадного печенья.

Сначала исследователи применили байесовские методы оптимизации, чтобы подобрать ингредиенты на основе уже существующих рецептов. Затем они сравнили вкус получившегося продукта с множеством видов шоколадного печенья из магазинов и выставили оценки в числовом формате. На основе получившегося рейтинга ИИ скорректировал сочетание компонентов и предложил новый рецепт. Повторив эту процедуру несколько десятков раз, энтузиасты смогли получить действительно вкусное печенье.
Кондитеры, которые пекли печенье по рецептам Google, были немало удивлены предлагаемыми ИИ необычными ингредиентами: к примеру, на определенном этапе оптимизации в список попали кардамон и сычуаньский перец.

По материалам bigmir.net
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