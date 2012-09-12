Искусственный интеллект научился превращать зиму в лето - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Искусственный интеллект научился превращать зиму в лето

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:44
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,583
Благодарностей: 8,208
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Искусственный интеллект научился превращать зиму в лето
Искусственный интеллект от исследователей из NVIDIA так обрабатывает видео, что день превращается в ночь, а зима – в лето. И сделано это на примере довольно динамичных роликов с видеорегистраторов.

На опубликованных учеными видеороликах сравниваются исходная картинка с обработанной ИИ. Заметно, что пейзаж в целом остается прежним, тогда как робот NVIDIA убирает снег, раскрашивает обочины в зелень и наделяет деревья листвой. К тому же обработке подвергается небо, с которого исчезают лишние облачка.

Технология еще не идеальна. Она обрабатывает покадровые изображения, некоторые объекты, например фонарный столб на 7-й секунде первого видео, подвергаются неправильной обработке. Но в быстро сменяющихся кадрах такие косяки довольно сложно заметить.

По материалам bigmir.net
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Искусственный интеллект научился делать игры bizneser Новости технологий и интернета 1 16.09.2017 01:36
Искусственный интеллект научился определять сексуальную ориентацию по фотографии OPLOTT Непознанное 0 08.09.2017 16:44
Искусственный интеллект научился подделывать человеческие голоса tanrad Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2017 08:44
Искусственный интеллект: что у него на уме? ElarGroup3 Новости технологий и интернета 19 19.04.2017 22:13
Искусственный интеллект научился идентифицировать человека на размытом фото Сергей Горин Новости технологий и интернета 0 16.09.2016 17:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Igg2014:2517 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар MonitoringFF
schcolniki.ru - Schcolniki
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Porsche выплатит 20 000 заводским рабочим повышенную премию в 8900 евро
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Invention
Амазон выходит в оффлайн
От Invention в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Влад555
Краудфандинг набирает популярность в России
От Влад555 в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар pilot10
ФБР арестовало группу хакеров из Украины и США
От pilot10 в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
433,571
Тем
502,952
Сообщений
12,622,748

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram