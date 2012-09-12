Искусственный интеллект научился превращать зиму в лето - Новости технологий и интернета | MMGP

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Искусственный интеллект научился превращать зиму в лето
Искусственный интеллект от исследователей из NVIDIA так обрабатывает видео, что день превращается в ночь, а зима – в лето. И сделано это на примере довольно динамичных роликов с видеорегистраторов.
На опубликованных учеными видеороликах сравниваются исходная картинка с обработанной ИИ. Заметно, что пейзаж в целом остается прежним, тогда как робот NVIDIA убирает снег, раскрашивает обочины в зелень и наделяет деревья листвой. К тому же обработке подвергается небо, с которого исчезают лишние облачка.
Технология еще не идеальна. Она обрабатывает покадровые изображения, некоторые объекты, например фонарный столб на 7-й секунде первого видео, подвергаются неправильной обработке. Но в быстро сменяющихся кадрах такие косяки довольно сложно заметить.
По материалам bigmir.net