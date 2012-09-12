Стоимость беспилотников снизится на 90% к 2025 году - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стоимость беспилотников снизится на 90% к 2025 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:43
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,583
Благодарностей: 8,208
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Стоимость беспилотников снизится на 90% к 2025 году
По крайней мере такие планы у генерального директора Delphi Automotive Plc Кевина Кларка. Он считает, что к 2025 году свой беспилотник можно будет купить за $5000, передает его мнение Reuters.

​Компания хочет поменять отношение автопроизводителей к процессу проектирования, создания автомобилей, научить их по-новому собирать данные от проданного транспорта и выгодно продавать их. Для этого Delphi Automotive запустила новый бренд Aptiv. Под ним будут разрабатываться беспилотные решение для электромобилей и удешевляться технологии.

«На данный момент стоимость качественного набора из железа и софта для беспилотника варьируется в диапазоне от 70 до 150 тысяч долларов. Развитие технологий и быстрое увеличение масштабов производства приведут к тому, что стоимость упадет до $5 тысяч», — сказал Кларк в интервью.

Важный источник сокращения издержек будет в новом подходе к созданию автомобилей. Никто не будет использовать платформы обычных автомобилей, делая их беспилотными. Производители будут обращаться к таким компаниям, как Aptiv, чтобы те спроектировали платформу специально под электромоторы, под правильную расстановку сенсоров и батарей. Такое разделение полномочий снизит стоимость конечного продукта.

Сейчас компания имеет заказы по переработке уже существующих платформ под электродвигатели и беспилотные системы, но в будущем они будут создаваться с нуля. В них будет гораздо меньше компонентов, зато с точки зрения ПО они будут гораздо сложнее. При этом уменьшенное количество деталей положительно скажется на стоимости самого автомобиля и его эксплуатации. За безопасность же в основном будет отвечать ПО. Кларк говорит, что переосмысления процесса создания автомобилей вполне хватит 5 — 10 лет.

По материалам hightech.fm
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К 2020 году в Японии появится сервис беспилотников для пожилых людей moskva Новости технологий и интернета 0 18.02.2017 02:07
Bitcoin изменит все платежи в ЕС к 2025 году Alex077 Новости криптовалют 6 13.08.2016 14:40
Как будет выглядеть промышленность Украины в 2025 году VESTAXXX Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.10.2015 16:50
Стоимость смартфонов снизится в рамках программы Android One до $50 Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.08.2015 04:18
На сколько снизится покупательная способность украинцев в 2015 году? Ladybug Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.02.2015 02:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alcest
Blockchain.info, Bitwala и BTCC объявляют о поддержке Bitcoin Cash
От Alcest в разделе «Новости криптовалют»
Аватар dddenden
alexamaster.net (alexamaster.com) - alexamaster
От dddenden в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар Александра 81
Почему токен Polybius должен быть в портфеле каждого криптоинвестора?
От Александра 81 в разделе «Инвестирование в криптовалюты»
Аватар MonitoringFF
daymoney.pro - DayMoney
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Drum13
$5000 за унцию золота - фантастика?
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MR-Donald
Видео: Видеоприглашение Бари Алибасова на БИЗНЕС-БАТЛ 27.02.16
От MR-Donald в разделе «Личный рост: обсуждение видео»
.     
Пользователей
433,571
Тем
502,952
Сообщений
12,622,750

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram