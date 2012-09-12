Стоимость беспилотников снизится на 90% к 2025 году - Новости технологий и интернета | MMGP

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Стоимость беспилотников снизится на 90% к 2025 году
По крайней мере такие планы у генерального директора Delphi Automotive Plc Кевина Кларка. Он считает, что к 2025 году свой беспилотник можно будет купить за $5000, передает его мнение Reuters.
Компания хочет поменять отношение автопроизводителей к процессу проектирования, создания автомобилей, научить их по-новому собирать данные от проданного транспорта и выгодно продавать их. Для этого Delphi Automotive запустила новый бренд Aptiv. Под ним будут разрабатываться беспилотные решение для электромобилей и удешевляться технологии.
«На данный момент стоимость качественного набора из железа и софта для беспилотника варьируется в диапазоне от 70 до 150 тысяч долларов. Развитие технологий и быстрое увеличение масштабов производства приведут к тому, что стоимость упадет до $5 тысяч», — сказал Кларк в интервью.
Важный источник сокращения издержек будет в новом подходе к созданию автомобилей. Никто не будет использовать платформы обычных автомобилей, делая их беспилотными. Производители будут обращаться к таким компаниям, как Aptiv, чтобы те спроектировали платформу специально под электромоторы, под правильную расстановку сенсоров и батарей. Такое разделение полномочий снизит стоимость конечного продукта.
Сейчас компания имеет заказы по переработке уже существующих платформ под электродвигатели и беспилотные системы, но в будущем они будут создаваться с нуля. В них будет гораздо меньше компонентов, зато с точки зрения ПО они будут гораздо сложнее. При этом уменьшенное количество деталей положительно скажется на стоимости самого автомобиля и его эксплуатации. За безопасность же в основном будет отвечать ПО. Кларк говорит, что переосмысления процесса создания автомобилей вполне хватит 5 — 10 лет.
По материалам hightech.fm