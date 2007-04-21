За майнинг криптовалюты для расчетов в РФ собрались ввести уголовную ответственность - Горячие новости | MMGP
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За майнинг криптовалюты для расчетов в РФ собрались ввести уголовную ответственность

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За майнинг криптовалюты для расчетов в РФ собрались ввести уголовную ответственность
Это может быть предусмотрено в готовящемся законе о криптовалютах



Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Готовящийся закон по криптовалютам может квалифицировать создание криптовалюты специально для расчетов как уголовное наказуемое деяние, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Наказания будут разными, в основном, административными, но в случае, если кто-то специально организовал криптовалюту с целью каких-то расчетов, то будет уголовное наказание", - сказал Моисеев.

Он напомнил, что в России существует конституционный принцип, согласно которому все расчеты проходят в рублях. "Сейчас за нарушение этого конституционного принципа нет наказания. Мы пропишем более детально реализацию конституционного принципа и наказания за разные степени его нарушения", - пояснил замминистра.

По его словам, кроме уголовной ответственности за выпуск криптовалюты для расчетов в крупных размерах будут и другие виды наказания, в основном административные. Уголовное наказание также может быть предусмотрено за создание финансовой пирамиды или эмиссию криптовалюты для замещения рубля с целью неуплаты налогов. Соответствующие поправки, согласованные с ЦБ РФ и правоохранительными органами, в будущем будут внесены в КоАП и Уголовный кодекс.

По словам Моисеева, готовятся два законопроекта. Первый будет регулировать криптовалюты и денежные суррогаты, второй - цифровые технологии, в том числе майнинг и реестры.

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