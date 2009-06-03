[Pre-ICO\ICO][BOUNTY]GPCC - Защита авторских прав и маркетплейс 13.12.2017-31.01.2018 - ICO | MMGP
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[Pre-ICO\ICO][BOUNTY]GPCC - Защита авторских прав и маркетплейс 13.12.2017-31.01.2018

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Инвестирую в: Другое
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[Pre-ICO\ICO][BOUNTY]GPCC - Защита авторских прав и маркетплейс 13.12.2017-31.01.2018

Децентрализованный сервис, в котором используются преимущества технологии блокчейн для защиты авторских прав на графическое оформление с возможностью продажи на международном рынке и проведения краудфандинга для создания новых графических работ. Мы предлагаем систему защиты авторских прав на блокчейн, с нашей платформой вы сможете проверить авторские права на графическую работу.

Блокчейн позволяет хранить сертификат об авторских правах среди всех членов сети и заменить эти данные невозможно. Чтобы исключить возможность загрузки одних и тех же графических работ, будет разработана нейронная сеть, которая будет искать копии и аналоги в интернете.

Платформа будет отслеживать нарушения авторских прав и незамедлительно уведомлять в случае несанкционированного использования. На платформе вы сможете продавать права на использование через нашу торговую площадку графических работ. На платформе вы сможете организовать краудфандинговую кампанию, чтобы привлечь средства для создания новых графических изображений.



Pre-ICO: 13.12.2017-31.01.2018
ICO: сроки будут обьявлены позже
Конечная цель Pre-ICO: 700 000 USD
Конечная цель ICO: 13 280 000 USD
Будет продано в Pre-ICO: 5% токенов
Будет продано в ICO: 83% токенов
Токен: GPCCT
Всего токенов: 200 000 000
Платформа: Ethereum
Тип: ERC20
Курс: 1 GPCCT = 0.1 USD
Бонус:
Pre-ICO: 30% скидка
ICO: 20% скидка
Распределение токенов:
83% - ICO
5% - Pre-ICO
10% - Команде
2% - Баунти-кампания
Баунти:
Подписи: (15%) - 600 000 токенов
Twitter: (5%) - 200 000 токенов
Facebook: (5%) - 200 000 токенов
Telegram: (5%) - 200 000 токенов
VK: (5%) - 200 000 токенов
Reddit: (5%) - 200 000 токенов
Переводы: (10%) - 400 000 токенов
Блоги и медиа: (50%) - 2 000 000 токенов


Контакты:
https://gpcc.io
https://twitter.com/gpccio
https://github.com/globalprotectedcryptocopyright
https://medium.com/@gpccio/
https://t.me/gpccio
https://gpcc.io/files/whitepaper.pdf

__________________
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 16:47.
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