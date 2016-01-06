Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком KeepKey - Криптовалютные кошельки | MMGP
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Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком KeepKey

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crypto-блогер
 
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Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком KeepKey
Мультивалютный криптокошелек KeepKey

Данный кошелек является физическим холодным кошельком.

Цитата:
Это означает, что вся информация о счете, все пароли и ключи будут храниться непосредственно на на самом кошельке, а не на вебсайте кошелька и не на компьютере или мобильном устройстве, где установлен кошелек

Поддерживаемые валюты: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, Namecoin.

Цитата:
Список поддерживаемых валют не является исчерпывающим, так как постоянно добавляются новые валюты.

Сайт кошелька KeepKey

Особенности кошелька:

Наличие прямого обмена внутри кошелька
Цитата:
Благодаря партнерству с биржей Shapeshift осуществляется обмен между активами непосредственно на устройстве. Нет необходимости дополнительно заходить на сайт биржи, в ней регистрироваться и уж тем более верифицироваться.
Поддержка других мультивалютных криптокошельков, включая Electrum, Multibit и Mycelium

Цитата:
Даже если сама компания KeepKey перестанет работать и пропадет ее сайт и поддержка, свои деньги вы не потеряете. Вы можете открыть кошелек в одном из кошельков-партнеров, а все деньги на нем сохранятся, так же как сохранятся все ключи, пароли и коды доступа.
Защита от вирусов и вредоносного программного обеспечения

Цитата:
Даже при соединении с компьютером и передачи данных при осуществлении платежей, все данные защищены специальным защитным механизмом передачи данных. Если ваш компьютер заражен вирусами это не повлияет на безопасность кошелька и сохранность средств, так как защитный механизм защищает проникновение вирусов с компьютера на устройство кошелька при подсоединении.
Работает на ПК, Mac, Linux и Android

Покупка кошелька

Покупка кошелька на территории России осуществляется через официального дилера. Вот ссылка на его сайт: https://www.keepkey.io/contact-us/

Также указано, что стоимость кошелька на территории России составляет от 15 000 рублей. К сожалению, на сайте нет онлайн магазина, поэтому чтобы купить кошелек у Российского представителя надо с ним непосредственно связываться и договариваться. Представитель находится в Москве.

Стоимость кошелька от производителя составляет от 99$ плюс доставка DLH от 39$.

Дизайн кошелька

Создатели кошелька сделали большую ставку на дизайн кошелька, создав его с одной стороны минималистически стильным, с другой обеспечив его максимальную сохранность от внешнего воздействия, сохраняя при этом максимальное удобство в использовании.

Для того, чтобы было легче и удобней пользоваться кошельком сделан наиболее большой экран, чтобы поместить на нем как можно больше информации.

Кошелек выглядит следующим образом:



Технические характеристики кошелька:

Цитата:
Анодированный алюминиевый корпус
Поликарбонатная передняя часть
USB HID
Разъем Micro-USB
ARM® Cortex™-M3
TRNG (аппаратный генератор случайных чисел)
256×64 3.12″ OLED (органический светодиод)


Размеры кошелька (Высота: 38.0 mm, Ширина: 93.5 mm, Глубина: 12.2 mm)

Установка программного обеспечения

Подключаем кошелек, возможно нужно будет обновить его прошивку, программа автоматически скачает и установит необходимые драйверы, после этого приступаем непосредственно к процессу установки.

1. Установка программы производится с сайта официального производителя: https://www.keepkey.io/support/get-started/
2. На сайте указаны инструкции как установить программу.
3. Работа с кошельком осуществляется через браузер Chrome.
4. Для более безопасной работы в браузере Chome устанавливается специальное разрешение, которое и обеспечивает безопасность передачи всех данных
5. Это ссылка для скачивания приложения: https://chrome.google.com/webstore/d...gfnibmhmjopbpc (только качать его надо с браузера Chrome)

Инициализация кошелька

1. Для того, чтобы работать с кошельком его надо инициализировать, то есть сгенерировать коды доступа к кошельку и персональные ключи. Благодаря скаченному расширению Chrome у вас будет пошаговая инструкция как это сделать.

Для того, чтобы правильно все сделать, лучше посмотреть это видео: https://www.keepkey.io/keepkey/demo/...-your-keepkey/

Цитата:
1. Вводим название кошелька (оно нужно только для удобства его распознавания),
2. Придумываем PIN-код из 5 цифр и два раза вводим его в веб-интерфейсе (расположение цифровых клавиш высвечивается на экране кошелька и каждый раз меняется для повышения безопасности).
3. После ввода пин-кода, кошелек выведет на экран 12 английских слов - это и есть кодовая фраза - recovery seed, привычная для всех пользователей легких и мобильных HD-кошельков. Эти 12 слов, в строгой последовательности, необходимо списать на прилагаемую карточку или другой носитель (например, флешку). Предполагается, что хранить их в цифровом виде вы не будете, по крайней мере точно нельзя хранить кодовую фразу на компьютере, где установлен сам кошелек. Бумажка в цифровую эпоху может быть самым надежным хранилищем - хакеры до нее не доберутся.

После записи секретной фразы необходимо подержать кнопку кошелька до тех пор, пока не запустится процесс создания аккаунта и закрытых ключей. Если вы, например, переключитесь с браузера на мессенджер или другое приложение - окошко исчезнет и весь процесс придется повторять. Приложение считывает данные с кошелька при каждом действии, и пока кошелек не инициализирован - на нем ничего не сохраняется. Так что убедитесь, что процедура инициализации прошла успешно и все сделано правильно.

Работа с кошельком



После инициализации появится меню приложения, через которое можно отправлять и получать Bitcoin другие криптовалюты), а также изменить настройки.
В настройках можно менять название кошелька и пин-код, а также полностью удалить все данные с кошелька (если вы решите продать или подарить кошелек другому пользователю).

Добавление нового счета (в том числе для альткойнов) происходит по ссылке Add Account в нижней части первого экрана.

Получение Bitcoin осуществляется через кнопку "Receive Bitcoin", нажав на которую вы получите адрес в виде текстовой строки и QR-кода. Стрелкой вправо можно прокрутить несколько адресов. При этом, на экране кошелька также высвечивается выбранный адрес - если хакеры взломают расширение Chrome и подменят адрес, до кошелька они вряд ли доберутся.

Отправление Bitcoin осуществляется через кнопку "Send Bitcoin", появится форма, в которой надо ввести адрес получателя и отправляемую сумму. К сожалению, выставить размер комиссии вручную сколько вы желаете потратить приложение не дает - берется рекомендованная динамическая комиссия. Придется с этой комиссией согласиться и заплатить ее.

После отправки транзакции на выбранный вами адрес, она вскоре появляется в списке транзакций веб-интерфейса. Подробности транзакции показываются через сервис blockcypher.com.

Заключение


Преимущества
1. Стильный дизайн, удобный экран, стильный внешний вид
2. По функциям практически совпадает с более известным кошельком Trezor и использует с ним одни и те же стандарты безопасности BIP32 и BIP44.
3. Дизайнерские фишки:
Карта резервного копирования путем восстановительного предложения (на ней вручную надо написать фразу восстановления, а не бумажка как в Trezor)
Чехол для карты резервного копирования из натуральной кожи

Цитата:
Все-таки у плотной карточки, которая будет находиться в кожаном чехле шансы не потеряться выше, чем у бумажки, которая может просто пропасть в "неизвестном направлении". Здесь отношение к фразе восстановления как к реальным деньгам - должны храниться в кожаном кошельке. А когда отношение серьезное, то и сохранность выше.
Недостатки:
Более дорогая цена, особенно если покупать через российского представителя. Но ведь доставка в любом случае стоит денег. Хотите сэкономить - заказываете через интернет с доставкой DHL.
Пользователи еще отмечали в качестве недостатка сложный процесс инициализации. Но он такой же как и в Trezor. К тому же есть подробное видео с субтитрами на русском языке.

Цитата:
Прежде чем инициализировать кошелек, лучше ознакомится с обучающим видео и все увидеть, как правильно делать

Исключительно женское мнение

KeepKey красивее, чем Trezor. На мой взгляд Trezor смотрится грубо и как-то не современно. Лично мне он напоминает старый пульт от сигнализации. Такое впечатление, что ему лет 10, как бы не 20.
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:22.
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