Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком KeepKey - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 6,129 Благодарностей: 2,213 УГ: 36 Записей в CT -блоге: 291 Подписок CT: 29 КП: 0.257 подарки

Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком KeepKey



Данный кошелек является физическим холодным кошельком.



Цитата: Это означает, что вся информация о счете, все пароли и ключи будут храниться непосредственно на на самом кошельке, а не на вебсайте кошелька и не на компьютере или мобильном устройстве, где установлен кошелек

Поддерживаемые валюты: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, Namecoin .



Цитата: Список поддерживаемых валют не является исчерпывающим, так как постоянно добавляются новые валюты.

Сайт кошелька KeepKey



Особенности кошелька:



Наличие прямого обмена внутри кошелька

Цитата: Благодаря партнерству с биржей Shapeshift осуществляется обмен между активами непосредственно на устройстве. Нет необходимости дополнительно заходить на сайт биржи, в ней регистрироваться и уж тем более верифицироваться. Поддержка других мультивалютных криптокошельков, включая Electrum, Multibit и Mycelium



Цитата: Даже если сама компания KeepKey перестанет работать и пропадет ее сайт и поддержка, свои деньги вы не потеряете. Вы можете открыть кошелек в одном из кошельков-партнеров, а все деньги на нем сохранятся, так же как сохранятся все ключи, пароли и коды доступа. Защита от вирусов и вредоносного программного обеспечения



Цитата: Даже при соединении с компьютером и передачи данных при осуществлении платежей, все данные защищены специальным защитным механизмом передачи данных. Если ваш компьютер заражен вирусами это не повлияет на безопасность кошелька и сохранность средств, так как защитный механизм защищает проникновение вирусов с компьютера на устройство кошелька при подсоединении. Работает на ПК, Mac, Linux и Android



Покупка кошелька



Покупка кошелька на территории России осуществляется через официального дилера. Вот ссылка на его сайт:



Также указано, что стоимость кошелька на территории России составляет от 15 000 рублей. К сожалению, на сайте нет онлайн магазина, поэтому чтобы купить кошелек у Российского представителя надо с ним непосредственно связываться и договариваться. Представитель находится в Москве.



Стоимость кошелька от производителя составляет от 99$ плюс доставка DLH от 39$.



Дизайн кошелька



Создатели кошелька сделали большую ставку на дизайн кошелька, создав его с одной стороны минималистически стильным, с другой обеспечив его максимальную сохранность от внешнего воздействия, сохраняя при этом максимальное удобство в использовании.



Для того, чтобы было легче и удобней пользоваться кошельком сделан наиболее большой экран, чтобы поместить на нем как можно больше информации.



Кошелек выглядит следующим образом:







Технические характеристики кошелька:



Цитата: Анодированный алюминиевый корпус

Поликарбонатная передняя часть

USB HID

Разъем Micro-USB

ARM® Cortex™-M3

TRNG (аппаратный генератор случайных чисел)

256×64 3.12″ OLED (органический светодиод)





Размеры кошелька (Высота: 38.0 mm, Ширина: 93.5 mm, Глубина: 12.2 mm)



Установка программного обеспечения



Подключаем кошелек, возможно нужно будет обновить его прошивку, программа автоматически скачает и установит необходимые драйверы, после этого приступаем непосредственно к процессу установки.



1. Установка программы производится с сайта официального производителя:

2. На сайте указаны инструкции как установить программу.

3. Работа с кошельком осуществляется через браузер Chrome.

4. Для более безопасной работы в браузере Chome устанавливается специальное разрешение, которое и обеспечивает безопасность передачи всех данных

5. Это ссылка для скачивания приложения:



Инициализация кошелька



1. Для того, чтобы работать с кошельком его надо инициализировать, то есть сгенерировать коды доступа к кошельку и персональные ключи. Благодаря скаченному расширению Chrome у вас будет пошаговая инструкция как это сделать.



Для того, чтобы правильно все сделать, лучше посмотреть это видео:



Цитата: 1. Вводим название кошелька (оно нужно только для удобства его распознавания),

2. Придумываем PIN-код из 5 цифр и два раза вводим его в веб-интерфейсе (расположение цифровых клавиш высвечивается на экране кошелька и каждый раз меняется для повышения безопасности).

3. После ввода пин-кода, кошелек выведет на экран 12 английских слов - это и есть кодовая фраза - recovery seed, привычная для всех пользователей легких и мобильных HD-кошельков. Эти 12 слов, в строгой последовательности, необходимо списать на прилагаемую карточку или другой носитель (например, флешку). Предполагается, что хранить их в цифровом виде вы не будете, по крайней мере точно нельзя хранить кодовую фразу на компьютере, где установлен сам кошелек. Бумажка в цифровую эпоху может быть самым надежным хранилищем - хакеры до нее не доберутся.

После записи секретной фразы необходимо подержать кнопку кошелька до тех пор, пока не запустится процесс создания аккаунта и закрытых ключей. Если вы, например, переключитесь с браузера на мессенджер или другое приложение - окошко исчезнет и весь процесс придется повторять. Приложение считывает данные с кошелька при каждом действии, и пока кошелек не инициализирован - на нем ничего не сохраняется. Так что убедитесь, что процедура инициализации прошла успешно и все сделано правильно.



Работа с кошельком







После инициализации появится меню приложения, через которое можно отправлять и получать Bitcoin другие криптовалюты), а также изменить настройки.

В настройках можно менять название кошелька и пин-код, а также полностью удалить все данные с кошелька (если вы решите продать или подарить кошелек другому пользователю).



Добавление нового счета (в том числе для альткойнов) происходит по ссылке Add Account в нижней части первого экрана.



Получение Bitcoin осуществляется через кнопку "Receive Bitcoin", нажав на которую вы получите адрес в виде текстовой строки и QR-кода. Стрелкой вправо можно прокрутить несколько адресов. При этом, на экране кошелька также высвечивается выбранный адрес - если хакеры взломают расширение Chrome и подменят адрес, до кошелька они вряд ли доберутся.



Отправление Bitcoin осуществляется через кнопку "Send Bitcoin", появится форма, в которой надо ввести адрес получателя и отправляемую сумму. К сожалению, выставить размер комиссии вручную сколько вы желаете потратить приложение не дает - берется рекомендованная динамическая комиссия. Придется с этой комиссией согласиться и заплатить ее.



После отправки транзакции на выбранный вами адрес, она вскоре появляется в списке транзакций веб-интерфейса. Подробности транзакции показываются через сервис blockcypher.com.



Заключение





Преимущества

1. Стильный дизайн, удобный экран, стильный внешний вид

2. По функциям практически совпадает с более известным кошельком Trezor и использует с ним одни и те же стандарты безопасности BIP32 и BIP44.

3. Дизайнерские фишки:

Карта резервного копирования путем восстановительного предложения (на ней вручную надо написать фразу восстановления, а не бумажка как в Trezor)

Чехол для карты резервного копирования из натуральной кожи



Цитата: Все-таки у плотной карточки, которая будет находиться в кожаном чехле шансы не потеряться выше, чем у бумажки, которая может просто пропасть в "неизвестном направлении". Здесь отношение к фразе восстановления как к реальным деньгам - должны храниться в кожаном кошельке. А когда отношение серьезное, то и сохранность выше. Недостатки:

Более дорогая цена, особенно если покупать через российского представителя. Но ведь доставка в любом случае стоит денег. Хотите сэкономить - заказываете через интернет с доставкой DHL.

Пользователи еще отмечали в качестве недостатка сложный процесс инициализации. Но он такой же как и в Trezor. К тому же есть подробное видео с субтитрами на русском языке.



Цитата: Прежде чем инициализировать кошелек, лучше ознакомится с обучающим видео и все увидеть, как правильно делать

Исключительно женское мнение



KeepKey красивее, чем Trezor. На мой взгляд Trezor смотрится грубо и как-то не современно. Лично мне он напоминает старый пульт от сигнализации. Такое впечатление, что ему лет 10, как бы не 20. Мультивалютный криптокошелек KeepKeyДанный кошелек является физическим холодным кошельком.Наличие прямого обмена внутри кошелькаПоддержка других мультивалютных криптокошельков, включая Electrum, Multibit и MyceliumЗащита от вирусов и вредоносного программного обеспеченияРаботает на ПК, Mac, Linux и AndroidПокупка кошелька на территории России осуществляется через официального дилера. Вот ссылка на его сайт: https://www.keepkey.io/contact-us/ Также указано, что стоимость кошелька на территории России составляет от 15 000 рублей. К сожалению, на сайте нет онлайн магазина, поэтому чтобы купить кошелек у Российского представителя надо с ним непосредственно связываться и договариваться. Представитель находится в Москве.Стоимость кошелька от производителя составляет от 99$ плюс доставка DLH от 39$.Создатели кошелька сделали большую ставку на дизайн кошелька, создав его с одной стороны минималистически стильным, с другой обеспечив его максимальную сохранность от внешнего воздействия, сохраняя при этом максимальное удобство в использовании.Для того, чтобы было легче и удобней пользоваться кошельком сделан наиболее большой экран, чтобы поместить на нем как можно больше информации.Кошелек выглядит следующим образом:Размеры кошелька (Высота: 38.0 mm, Ширина: 93.5 mm, Глубина: 12.2 mm)Подключаем кошелек, возможно нужно будет обновить его прошивку, программа автоматически скачает и установит необходимые драйверы, после этого приступаем непосредственно к процессу установки.1. Установка программы производится с сайта официального производителя: https://www.keepkey.io/support/get-started/ 2. На сайте указаны инструкции как установить программу.3. Работа с кошельком осуществляется через браузер Chrome.4. Для более безопасной работы в браузере Chome устанавливается специальное разрешение, которое и обеспечивает безопасность передачи всех данных5. Это ссылка для скачивания приложения: https://chrome.google.com/webstore/d...gfnibmhmjopbpc (только качать его надо с браузера Chrome)1. Для того, чтобы работать с кошельком его надо инициализировать, то есть сгенерировать коды доступа к кошельку и персональные ключи. Благодаря скаченному расширению Chrome у вас будет пошаговая инструкция как это сделать.Для того, чтобы правильно все сделать, лучше посмотреть это видео: https://www.keepkey.io/keepkey/demo/...-your-keepkey/ После записи секретной фразы необходимо подержать кнопку кошелька до тех пор, пока не запустится процесс создания аккаунта и закрытых ключей. Если вы, например, переключитесь с браузера на мессенджер или другое приложение - окошко исчезнет и весь процесс придется повторять. Приложение считывает данные с кошелька при каждом действии, и пока кошелек не инициализирован - на нем ничего не сохраняется. Так что убедитесь, что процедура инициализации прошла успешно и все сделано правильно.После инициализации появится меню приложения, через которое можно отправлять и получать Bitcoin другие криптовалюты), а также изменить настройки.В настройках можно менять название кошелька и пин-код, а также полностью удалить все данные с кошелька (если вы решите продать или подарить кошелек другому пользователю).Добавление нового счета (в том числе для альткойнов) происходит по ссылке Add Account в нижней части первого экрана.Получение Bitcoin осуществляется через кнопку "Receive Bitcoin", нажав на которую вы получите адрес в виде текстовой строки и QR-кода. Стрелкой вправо можно прокрутить несколько адресов. При этом, на экране кошелька также высвечивается выбранный адрес - если хакеры взломают расширение Chrome и подменят адрес, до кошелька они вряд ли доберутся.Отправление Bitcoin осуществляется через кнопку "Send Bitcoin", появится форма, в которой надо ввести адрес получателя и отправляемую сумму. К сожалению, выставить размер комиссии вручную сколько вы желаете потратить приложение не дает - берется рекомендованная динамическая комиссия. Придется с этой комиссией согласиться и заплатить ее.После отправки транзакции на выбранный вами адрес, она вскоре появляется в списке транзакций веб-интерфейса. Подробности транзакции показываются через сервис blockcypher.com.1. Стильный дизайн, удобный экран, стильный внешний вид2. По функциям практически совпадает с более известным кошельком Trezor и использует с ним одни и те же стандарты безопасности BIP32 и BIP44.3. Дизайнерские фишки:Карта резервного копирования путем восстановительного предложения (на ней вручную надо написать фразу восстановления, а не бумажка как в Trezor)Чехол для карты резервного копирования из натуральной кожиБолее дорогая цена, особенно если покупать через российского представителя. Но ведь доставка в любом случае стоит денег. Хотите сэкономить - заказываете через интернет с доставкой DHL.Пользователи еще отмечали в качестве недостатка сложный процесс инициализации. Но он такой же как и в Trezor. К тому же есть подробное видео с субтитрами на русском языке.KeepKey красивее, чем Trezor. На мой взгляд Trezor смотрится грубо и как-то не современно. Лично мне он напоминает старый пульт от сигнализации. Такое впечатление, что ему лет 10, как бы не 20.

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:22 .