Заработок на онлайн опросах! - Курилка | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Заработок на онлайн опросах!

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Старый Сегодня, 15:24
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 4
КП: 0.004
Заработок на онлайн опросах!
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Это крупнейшие русскоязычные проекты по проведению маркетинговых и социологических исследований в сети Интернет, объединяющий более 950 000 участников. Зарегистрировавшись на сервисах, Вы будете участвовать в интересных онлайн опросах, проводимых ведущими российскими и иностранными компаниями. Вам будут регулярно посылать по электронной почте приглашения со ссылками на онлайн анкеты. За каждую полностью заполненную анкету Вы будете получать деньги — в среднем от 50 рублей! (если Вы не живете в России, Вы получите в среднем 1 евро за заполненную анкету). Проект предназначен для людей, постоянно проживающих в России, Украине, Казахстане, Беларуси, странах Балтии и других странах бывшего СССР.
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