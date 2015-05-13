Цифровой банк Uphold интегрирует Dash - Новости криптовалют | MMGP

Uphold, облачный цифровой банк, позволяющий конвертировать биткоин в фиатные валюты и ценные металлы, сегодня сообщил о том, что добавляет поддержку Dash. Это обусловлено большим количество запросов от партнеров Uphold на поддержку данного альткоина.
Uphold также заявила, что в ближайшем будущем включит функцию мгновенной отправки Dash, которая позволяет проводить транзакцию менее чем за 2 секунды. Uphold ранее хорошо отзывался о Dash, в первую очередь из-за более широкого внедрения и реальных случаев использования.
Райан Тейлор, генеральный директор Dash Core, прокомментировал:
Uphold интегрирует Dash для того, чтобы потребители смогли быстро и безопасно купить криптовалюту. Dash уже включен на многих криптовалютных биржах, но эти биржи всегда отпугивают пользователей, которые не знакомы с торговлей. Uphold делает покупку Dash проще, нежели на биржах, и она уже работает по всему миру с непревзойденной скоростью и чрезвычайно низкими комиссионными сборами.