«Дикси» и «Лента» вводят платежную систему Alipay - Новости платежных систем | MMGP
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«Дикси» и «Лента» вводят платежную систему Alipay

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«Дикси» и «Лента» вводят платежную систему Alipay

Российские ритейлеры «Дикси» и «Лента» намерены подключиться к платёжной системе Alipay.

С февраля 2018 группа «Дикси» намерена запустить Alipay во всех магазинах «Дикси» и «Виктория» в Москве. «Лента» также начнёт принимать оплату через Alipay в первом квартале 2018 года, пишут «Ведомости».

Alipay работает в России с лета 2017 года. Первыми оплату с помощью китайского сервиса ввели магазины люксовых товаров: ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге, а также Louis Vuitton, Christian Dior, Cartier и другие магазины в столичном ГУМе.

Как отмечают эксперты, введение сервиса в продуктовом ритейле - это начало выхода Alipay в массовую розницу. Китайские туристы традиционно отдают предпочтение российским продуктам и много покупают как во время экскурсий по стране, так и перед вылетами домой, рассуждает он.

Alipay интересуют прежде всего города-миллионники, туристические центры, города-участники Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сервис готов работать в заведениях вблизи гостиниц, где останавливаются китайцы. Также Alipay заинтересована в охвате Дальнего Востока в силу близости региона к Китаю.

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