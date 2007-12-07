Bitcoin God: В сети биткоина готовится новый хардфорк - Bitcoin | MMGP

Китайский криптовалютный инвестор Чандлер Гуо сообщил, что готовится запустить собственный хардфорк биткоина (Bitcoin) — Bitcoin God (GOD). В своем Twitter-аккаунте Гуо написал, что форк произойдет на блоке 501 225, то есть ориентировочно 25 декабря.
Он уточ*нил, что премайн не планируется, а объем эмиссии составит 21 млн GOD. По словам Гуо, таким образом он хочет сделать символический подарок всем держателям биткоина.
Ранее команда Lightning Bitcoin сообщила, что планирует произвести хардфорк на блоке 499 999. Кроме того, ожидается запуск Super Bitcoin, Bitcoin Platinum и Bitcoin Cash Plus
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Источник ru.insider.pro