Bitcoin God: В сети биткоина готовится новый хардфорк - Bitcoin | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,544 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bitcoin God: В сети биткоина готовится новый хардфорк

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:55
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,567
Благодарностей: 6,665
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Bitcoin God: В сети биткоина готовится новый хардфорк
Китайский криптовалютный инвестор Чандлер Гуо сообщил, что готовится запустить собственный хардфорк биткоина (Bitcoin) — Bitcoin God (GOD). В своем Twitter-аккаунте Гуо написал, что форк произойдет на блоке 501 225, то есть ориентировочно 25 декабря.


Он уточ*нил, что премайн не планируется, а объем эмиссии составит 21 млн GOD. По словам Гуо, таким образом он хочет сделать символический подарок всем держателям биткоина.

Ранее команда Lightning Bitcoin сообщила, что планирует произвести хардфорк на блоке 499 999. Кроме того, ожидается запуск Super Bitcoin, Bitcoin Platinum и Bitcoin Cash Plus.

Источник ru.insider.pro
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Бездепозитный бонус
Брокер без бонусов и без акций. Только торговля
EToro создаст криптовалютный инвестиционный фонд
Aisller на форуме  
Старый Сегодня, 15:00
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Тут и живу
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 880
Благодарностей: 119
УГ: 9
КП: 0.233
подарки
Re: Bitcoin God: В сети биткоина готовится новый хардфорк
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
По словам Гуо, таким образом он хочет сделать символический подарок всем держателям биткоина.
Подарком для держателей биткоина было бы, если бы все, у кого чешутся руки сделать хардфорк, почесали бы их об стенку и отстали от биткоина.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Последний раз редактировалось Slonopotam 2; Сегодня в 15:03.
Slonopotam 2 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bitcoin Diamond – очередной хардфорк сети Bitcoin vOdesseGovorili Инвестирование в криптовалюты 2 03.12.2017 14:36
В сети Bitcoin Cash проведен собственный хардфорк moskva Bitcoin 0 14.11.2017 10:30
BITCOIN GOLD: Что дает новый хардфорк Биткоина Dmitriy Vassilieff Новости криптовалют 5 26.10.2017 15:59
Неизбежен ли хардфорк в сети биткоина? Ответом может стать BIP 91 moskva Bitcoin 2 06.10.2017 14:53
В сети биткоина состоялся хардфорк Bitcoin Cash Анна Чернобай Bitcoin 4 19.08.2017 18:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Граф
[ICO] Volk – инвестиционная платформа для каждого 01.10 – 31.12.2017
От Граф в разделе «ICO»
Аватар Sunrize7
PayPal: Россияне догоняют европейцев в мобильном шопинге
От Sunrize7 в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Jeff Jeff
Производитель роботостроительных наборов Makeblock хочет привлечь $60 млн от SoftBank
От Jeff Jeff в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Flutter
acessemarketing.com - интернет-провайдер, рекламный бизнес
От Flutter в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Dimoni4e
P2p кредиты: новый вид инвестирования или очередной лохотрон?
От Dimoni4e в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватара нет
nikitinskoe-podvorie.ru - НИКИТИНСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПОДВОРЬЕ
От Denis Zhurbenko в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,544
Тем
502,914
Сообщений
12,621,867

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram