Как заработать этхериум. - Заработок Криптовалют | MMGP

Заработков криптовалюты очень много. Краны, серфинг, майнинг и многое другое.
Но мне больше всего нравятся всякие МЛМ проекты.
Но и они тоже один другому разница. Есть скамные, есть хайпы, пирамиды, матрицы. Бинары, тринары, линейки, короче перечислять можно долго.
Недели так две с половиной назад появился один проект по заработку эфира. Решил я его протестить.
Вроде и маркетинг ничего, и админ группа работает отменно.
НО.
Работают они без сайта по гугл таблицам
. Уже пару лет такой проект был и там был кидок проекта владельцем кошелька
.
Но я все рано решил проверить. Вход в проект 0,0025ЕТH это около доллара
, рискнуть можно.
Уже и три раза выплаты были, квалификационные и реферальные.
Короче. Я скидываю здесь всю информацию.
А если кто решится стучите мне в скайп alex.veselskij801 либо в вк https://vk.com/weselsky
я все подробнее расскажу, завету в групповой чат и т.д.
EthereumSystem состоит из 2 частей.
Первая программа позволяет увеличить сумму входа в 4 раза
0.0025х 4 = 0.01eth.
Эта сумма распределяется следующим образом
0.0025 eth - реинвест в первую программу.
0.0015 eth - реферальные спонсору.
0.0025 eth - статус активности
0.0035 eth - вход во вторую программу.
Выплаты по 2 программе: 0.007 +0.028+0.112+1.344=1.491eth
Общие правила
Условием постоянного продвижения к выплатам и долгосрочной работы проекта , является обязательная квалификация каждого логина. Для квалификации необходимо пригласить 2-х участников, либо купить дополнительно по 2 логина ( можно из промежуточных выплат) Вознаграждение участнику во второй программе выплачивается только при условии получения статуса квалификации.
Реферальное вознаграждение выплачивается без учета квалификации.
Где то так.