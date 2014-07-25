Авиакомпания Surf Air принимает оплату в BTC и ETH - Новости криптовалют | MMGP
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Авиакомпания Surf Air принимает оплату в BTC и ETH

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Старый Сегодня, 14:19
#1
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
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Авиакомпания Surf Air принимает оплату в BTC и ETH

Частная авиакомпания Surf Air сегодня объявила о том, что будет принимать биткоин и эфириум в качестве оплаты за чартерные услуги через мобильное приложение.

Судхин Шахани, председатель авиакомпании, заявил:
Surf Air была основана на изменении подхода к покупке и доступности авиаперелетов. Теперь мы принимаем такие интегрировали новую форму оплаты - биткоин и эфириум. Мы наблюдали за рынком криптовалют с самого начала, и мы рады предоставить нашим клиентам несколько быстрых и простых способов оплаты.
Стоит отметить, что Surf Air начал сотрудничать с платформой Coinbase для реализации новых способов оплаты. Данное решение также оценили многие игроки в авиационной отрасли, особенно региональные и мелкие компании.

__________________
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 14:35
#2
Интересующийся
 
Возраст: 29
Регистрация: 24.11.2017
Сообщений: 55
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Авиакомпания Surf Air принимает оплату в BTC и ETH
хорошая рекламная кампания для этой фирмы
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CtrlMining вне форума  
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Метки
bitcoin, ethereum, авиабилеты, биткоин, криптовалюта
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