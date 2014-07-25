Авиакомпания Surf Air принимает оплату в BTC и ETH - Новости криптовалют | MMGP

Частная авиакомпания Surf Air сегодня объявила о том, что будет принимать биткоин и эфириум в качестве оплаты за чартерные услуги через мобильное приложение.
Судхин Шахани, председатель авиакомпании, заявил:
Surf Air была основана на изменении подхода к покупке и доступности авиаперелетов. Теперь мы принимаем такие интегрировали новую форму оплаты - биткоин и эфириум. Мы наблюдали за рынком криптовалют с самого начала, и мы рады предоставить нашим клиентам несколько быстрых и простых способов оплаты.
Стоит отметить, что Surf Air начал сотрудничать с платформой Coinbase для реализации новых способов оплаты. Данное решение также оценили многие игроки в авиационной отрасли, особенно региональные и мелкие компании.