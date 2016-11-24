gift2you.me - Новый проект от администрации cloud-mine.сo - Краны | MMGP

gift2you.me - Новый проект от администрации cloud-mine.сo
Я не админ и его не знаю
Новый проект от администрации cloud-mine.сo!
Старт проекта 06.12.17
Встречайте: Дари подарки и зарабатывай на этом!
Особенности проекта:
1. Заработок без вложений для участников.
2. Возможность общения участников между собой.
3. Отличная рекламная площадка для рекламодателей.
4. Красивый красочный дизайн.
5. Помощник поможет Вам начать зарабатывать.
Перед началом работы подтвердите эмайл в профиле.
Вам доступно получение бонуса каждые 4 часа.
Получение бонуса абсолютно бесплатно. Размер бонуса фиксированный – 1 смайл.
Для его получения просто необходимо нажать на кнопку «Получить смайл»
Минимальный вывод 20 DOGE - 0.2$