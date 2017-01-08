Биржа Bitfinex: Bitcoin Cash - это настоящие P2P электронные деньги - Новости криптовалют | MMGP

Многие сейчас обсуждают Bitcoin Cash и даже видят в нем угрозу для Bitcoin Core. Другие считают, что это самый бесперспективный альткоин. У Bitfinex есть очень интересное определение для BCH, мягко говоря. Представители биржи заявили, что Bitcoin Cash - настоящие P2P электронные деньги. Интересное заявление, которое вызовет бурю положительных эмоций у сообщества Bitcoin Cash.
Нет никаких причин думать, что Bitcoin Core (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) - то же самое. В то же время многие пользователи затрудняются отличить одну криптовалюту от другой. Они оба хороши, просто имеют разные цели. Тем не менее, BTC более ценный, нежели BCH.
Bitfinex, одна из крупнейших криптовалютных бирж, является ярым поклонником BCH. Более конкретно, представители обозначили данный альткоин как истинный биткоин, отображающий наследие Сатоши Накамото. Основная цель заключается в том, чтобы расширить возможности продавцов и простых потребителей быстрой и безопасной оплатой. В случае с BTC все наоборот, не говоря уже о комиссиях.
Имеет ли Bitfinex какие-то планы по продвижению этого альткоина, еще предстоит выяснить. Но очевиден тот факт, что это одна из самых популярных криптовалют на платформе.