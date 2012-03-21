Проект с быстрой окупаемостью ищет инвестора! - Инвестирование в стартапы | MMGP
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Проект с быстрой окупаемостью ищет инвестора!

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:27
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Украина\Мариуполь
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Проект с быстрой окупаемостью ищет инвестора!
Хочу предложить вам инвестировать в мой проект interlude (craft-pvp x100) или (Classic - pvp x1200)
Есть время и желание открыть сервер interlude
Всегда работал с 1 инвестором приятно общались не кидали друг друга, но не могу найти его контакты, поэтому создаю тему на данном форуме !
Зовут меня Александр, я родом из Украины\Мариуполь


Скриншот с прошлого проекта
http://piccy.info/view3/9261101/d032...d2ef4fdb/orig/

Давайте не много о кратком на что мне нужны средства:

- Хостинг под сайт с защитой от ддос - 30$
- Выделенный сервер - 2500р + фитр к нему 120$
- Реклама проекта = 20000 - 25000рублей
- Продлить лицензию защиты (1000р)
- Продлить лицензию сборки (40 usd)

Общая сумма = 40000 - 60000рублей (чем больше инвестиций в рекламу, тем соответственно больше игроков и конечно же больше прибыль)

Что есть у меня:

- Доменное имя (безценно)
- Лицензия Stressweb (40 euro)
- Защита Smart Guard полный пакет (11000 т.р)
- Готовый сервер который обкатывалась на высоком онлайне (более 800 человек)
- Баннера (3000т.р)
- Дизайн (5000 т.р)
- Верстка для дизайна (2500 т.р)
- Видео презентация (7000 т.р)
- Уникальные модули для движка, делали на заказ (2500 т.р)
- Лицензия форума xenforo полный пакет покупал за (250 usd)
- Geodata от Statiz (100 usd)
- Больше 300 человек в скайпе спрашивают у меня когда же я открою хороший сервер,
так как l2top забит полнейшим го...м (около 100 человек чистые донаторы),
предлагал своим донаторам чтоб они проинвестировали мой проект, сказали будет проект будет донат
Вообщем у меня есть почти все к старту
И самое главное опыт в данной сфере 7 лет в открытие серверов 4-5 лет


Давайте определим какие же я могу предоставить гарантии:

1) Скан паспорта
2) На спонсора передается домен
3) Спонсор сам оплачивает выделенный сервер
4) На спонсора подключается система доната, то есть управлять средствами будет он, выводить на свой кашель, забирать свою часть, и выплачивать мою часть мне
5) Если нужны ещё какие либо гарантии готов выслушать по своим контактам
6) Спонсор сам оплачивает, то что я скажу, мне деньги передавать не нужно!
7) Личная встреча, если вы готовы приехать ко мне в город.


Возврат ваших средств будет доступно в 2-х видах:
1. После открытия я через 2 недели возвращаю вам вашу сумму с хорошим процентом ( ваша сумма + 150% сверху )
2. После открытия возвращается вам ваша сумма, и последующие процент от прибыли в размере 50%

Так же могу принять 2-3 инвестора с частью суммы !

Более детальные подробности по контактам:

Email l2saw@bk.ru
skype l2saw@bk.ru
__________________
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L2SAW на форуме  
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