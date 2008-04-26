VPS на тест - Облачный майнинг | MMGP
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Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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VPS на тест

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Раздел для обсуждения компаний предоставляющих услуги облачного майнинга. Внимание, большая вероятность что компания может быть финансовой пирамидой.
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Старый Сегодня, 13:24
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.04.2008
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
VPS на тест
Здравствуйте.

Хочу поделиться информацией о сайте хостинга simplecloud.ru.
Для тех кто хочет попробовать помайнить на облачном процессоре это будет полезно. Хостинг предлагает конфигурации VPS на линукс от 150 руб. в месяц, датацентры в Москве и СПб, диски SSD и т.д., притом утверждают, что они самые дешевые (если знаете, что не самые - то можно поспорить с ними и бесплатно на месяц выспорить серверок). Больше мне понравилось, что я могу заказать сервер с почасовой оплатой любой крутости (от 40 копеек в час). Так что, кого заинтересует....заходите...попробуйте. Эт....моя партнёрская ссылочка:
http://www.simplecloud.ru/?code=48409
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rushab вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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