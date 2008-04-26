VPS на тест - Облачный майнинг | MMGP

Здравствуйте.
Хочу поделиться информацией о сайте хостинга simplecloud.ru.
Для тех кто хочет попробовать помайнить на облачном процессоре это будет полезно. Хостинг предлагает конфигурации VPS на линукс от 150 руб. в месяц, датацентры в Москве и СПб, диски SSD и т.д., притом утверждают, что они самые дешевые (если знаете, что не самые - то можно поспорить с ними и бесплатно на месяц выспорить серверок). Больше мне понравилось, что я могу заказать сервер с почасовой оплатой любой крутости (от 40 копеек в час). Так что, кого заинтересует....заходите...попробуйте. Эт....моя партнёрская ссылочка:
http://www.simplecloud.ru/?code=48409