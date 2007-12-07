Миллиардеры предложили оплатить деофшоризацию за счет налогоплательщиков - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Богатейшие россияне, хранящие свои состояния за рубежом, предложили правительству РФ выплачивать процент за счет бюджета тем, кто решится вернуть свои капиталы в страну
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Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в крупнейших российских компаниях и госбанках, с таким предложением ряд состоятельных граждан РФ обратились в Минфин.
По их идее, правительство могло бы выпустить специальные валютные облигации, в которые были бы вложены средства, переведенные из офшоров в РФ. По этим бумагам, как считают авторы инициативы, Минфин мог бы выплачивать проценты за счет бюджета.
Доходность, которую дают российские банки по валютным вкладам, не устраивает состоятельных россиян, объяснил один из источников Reuters. Кроме того, им нужна анонимность которую банковская система дать не может.
Более того, сами банки могут отказаться принимать средства из-за той же санкицонной угрозы, сообщил другой источник.
"Многие люди хотят вернуть свои средства из-за рубежа", - рассказал Reuters исполнительный директор крупной российской госкомпании: их беспокоит риск попасть в новый санкционный список США, который может заблокировать доступ к зарубежным активам.
В рамках закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе, к февралю американский Минфин должен составить список близких Кремлю бизнесменов и топ-менеджеров с оценкой их чистого капитала, источников дохода и бизнес-связей за пределами России.
Источник в европейском банке, который работает в России, сказал Reuters, что западные банки уже начали проводить дополнительные проверки людей, связанных с президентом РФ, которые потенциально могут быть мишенями новых санкций.
"Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину - поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно", - заявил высокопоставленный источник в крупной российской компании.
Источник в окружении бизнесмена, входящего в топ-100 российского списка Forbes, сообщил, что его босс решил ограничить свое присутствие на публичных мероприятиях, в которых принимает участие Путин, чтобы не привлекать внимание американских чиновников.
"Идея заключается в том, что вы открываете счет и вы покупаете специальные облигации, которые выдает Министерство финансов", - сообщил представитель крупной госкомпании.
"Минфину в принципе нужна валюта, так что есть опция, что они могут это сделать", - добавил представитель одного из госбанков. Впрочем, признал он, решения об этом пока нет.
Согласно оценке Калифорнийского университета в Беркли, в 2014 году россияне держали в офшорах финансовые активы на сумму около 200 млрд долларов, что эквивалентно 10% ВВП России за тот же год.
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