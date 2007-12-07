Пять ключевых инвестиционных тем на 2018 год от банка UBS - Новости и слухи рынка форекс | MMGP

Аналитики UBS опубликовали пять главных тем и 19 торговых идей на 2018 год. Неудивительно, что банк, который через год пророчит индексу S&P движение к отметке 2900 (с потенциалом движения к 3200) и считает акции CNBC по-прежнему недооцененными, придерживается оптимистичной позиции и пишет, что все сводится к одному вопросу: продолжится ли беззаботная вечеринка или же фундаментальные макроэкономические изменения обнажат слабые места, которые отразятся в котировках активов. В частности, их интересует, перевернется ли кривая доходности.
Таким образом, банк признает, что рынок находится в менее благоприятной ситуации, чем раньше, поскольку выравнивание кривой доходности гос. облигаций США усложняет перекрестное хеджирование и формирование портфелей». С учетом этого фактора UBS представляет пять ключевых тем на будущий год:
Тема 1: Пространство для роста
Несмотря на уже продолжительное восстановление, мировая экономика может продолжить рост на фоне скудных признаков профицита в реальной экономике. Для определения наилучших торговых идей с точки зрения соотношения риска и прибыли использовались макроэкономические факторы. Динамика сырьевых валют, акций промышленных предприятий США и доходности по облигациям в Японии будет более выраженной и резкой.
Тема 2: Постепенная нормализация политики
- Валюты: Покупка BRL и CLP, продажа USD и JPY
- Доходность: Позиционирование по однолетним форвадрам на спред доходности по 5-ти и 10-ти летним облигациям Японии
- Акции: Покупка акций промышленных компаний США (XLI) против бумаг коммунальных предприятий (XLU)
Мягкие финансовые условия позволяют Центробанкам ужесточать политику, тогда как низкая инфляция оставляет возможность для смены курса на случай ухудшения финансовых условий. Доходность может подняться выше форвардных кривых во втором полугодии, но облигации не предлагают хорошего соотношения риск/премия. Мы готовимся к тому, что доходность долгосрочных облигаций США будет оставаться в диапазонах, тогда как ставки на ближнем конце кривой вырастут.
Также мы сохраняем длинную позицию по 10-летним российским облигациям
. В случае отсутствия масштабного давления со стороны американской доходности местная политика откроет новые возможности в акциях Бразилии и Японии. SEK и NOK будут оставаться в диапазонах из-за взаимосвязи с инфляцией.
Тема 3: Ускорение роста европейской экономики
- Валюты: Продажа волатильности EUR/NOK и EUR/SEK
- Доходность: Продажа американских облигаций через 6-месячные стрэнглы по 30-летним бумагам; покупка 10-летних российских ОФЗ
- Акции: Покупка бразильских (Bovespa) и японских (Nikkei) акций
Инвесторы по-прежнему скептично настроены в отношении рисковых сегментов европейских рынков, однако экономика повсеместно растет. В 2018 году нас ждут циклические улучшения по нескольким наиболее тревожным направлениям (устойчивость долга, балансы). Мы видим возможность повышения спектра риска (греческие облигации, итальянские банки), мы делаем ставку на рост EUR (а также валют Центральной и Восточной Европы против USD и CHF), и на увеличение наклона кривой доходности.
- Форекс: Покупка CZK и PLN, продажа CHF и USD
- Доходность: Позиционирование по трехлетним форвардам на спред доходности 10-ти и 30-летних еврооблигаций IRS; покупка греческих облигаций (22s)
- Акции: Покупка акций итальянских банков (IT8300
)
Тема 4: Перебалансировка в Китае
Китайская экономика уже заметно приблизилась к состоянию равновесия за счет роста потребления. Эта тенденция будет оказывать поддержку активам, имеющим отношение к потребительскому сектору.
Тема 5: Усидеть на двух стульях
- Форекс: Покупка NZD, продажа TWD
- Доходность: Покупка EMBI (EMB), продажа краткосрочных американских облигаций с высокой доходностью (HYG)
- Акции: Покупка корейских акций (Kospi) и акций европейских автопроизводителей (SXAP)
Наши рекомендации в основном носят проциклический характер, но мы более избирательны в своих предпочтениях. Мы пытаемся сбалансировать наши рекомендации с позициями, которые предполагают ассиметричные результаты на случай снижения, но могут показать флэтовую или позитивную динамику при реализации нашего базового сценария.
Источник: forexpf.ru
- Форекс: Покупка USD/CAD
- Доходность: Позиция по спреду доходности 2-х и 10-летних казначейских облигаций
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