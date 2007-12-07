Пять ключевых инвестиционных тем на 2018 год от банка UBS - Новости и слухи рынка форекс | MMGP

Пять ключевых инвестиционных тем на 2018 год от банка UBS



Аналитики UBS опубликовали пять главных тем и 19 торговых идей на 2018 год. Неудивительно, что банк, который через год пророчит индексу S&P движение к отметке 2900 (с потенциалом движения к 3200) и считает акции CNBC по-прежнему недооцененными, придерживается оптимистичной позиции и пишет, что все сводится к одному вопросу: продолжится ли беззаботная вечеринка или же фундаментальные макроэкономические изменения обнажат слабые места, которые отразятся в котировках активов. В частности, их интересует, перевернется ли кривая доходности.



Таким образом, банк признает, что рынок находится в менее благоприятной ситуации, чем раньше, поскольку выравнивание кривой доходности гос. облигаций США усложняет перекрестное хеджирование и формирование портфелей». С учетом этого фактора UBS представляет пять ключевых тем на будущий год:



Тема 1: Пространство для роста



Несмотря на уже продолжительное восстановление, мировая экономика может продолжить рост на фоне скудных признаков профицита в реальной экономике. Для определения наилучших торговых идей с точки зрения соотношения риска и прибыли использовались макроэкономические факторы. Динамика сырьевых валют, акций промышленных предприятий США и доходности по облигациям в Японии будет более выраженной и резкой.

Валюты: Покупка BRL и CLP, продажа USD и JPY

Покупка BRL и CLP, продажа USD и JPY Доходность: Позиционирование по однолетним форвадрам на спред доходности по 5-ти и 10-ти летним облигациям Японии

Позиционирование по однолетним форвадрам на спред доходности по 5-ти и 10-ти летним облигациям Японии Акции: Покупка акций промышленных компаний США (XLI) против бумаг коммунальных предприятий (XLU)

Тема 2: Постепенная нормализация политики



Мягкие финансовые условия позволяют Центробанкам ужесточать политику, тогда как низкая инфляция оставляет возможность для смены курса на случай ухудшения финансовых условий. Доходность может подняться выше форвардных кривых во втором полугодии, но облигации не предлагают хорошего соотношения риск/премия. Мы готовимся к тому, что доходность долгосрочных облигаций США будет оставаться в диапазонах, тогда как ставки на ближнем конце кривой вырастут.



Также мы сохраняем длинную позицию по 10-летним российским облигациям . В случае отсутствия масштабного давления со стороны американской доходности местная политика откроет новые возможности в акциях Бразилии и Японии. SEK и NOK будут оставаться в диапазонах из-за взаимосвязи с инфляцией.

Валюты: Продажа волатильности EUR/NOK и EUR/SEK

Продажа волатильности EUR/NOK и EUR/SEK Доходность: Продажа американских облигаций через 6-месячные стрэнглы по 30-летним бумагам; покупка 10-летних российских ОФЗ

Продажа американских облигаций через 6-месячные стрэнглы по 30-летним бумагам; покупка 10-летних российских ОФЗ Акции: Покупка бразильских (Bovespa) и японских (Nikkei) акций

Тема 3: Ускорение роста европейской экономики



Инвесторы по-прежнему скептично настроены в отношении рисковых сегментов европейских рынков, однако экономика повсеместно растет. В 2018 году нас ждут циклические улучшения по нескольким наиболее тревожным направлениям (устойчивость долга, балансы). Мы видим возможность повышения спектра риска (греческие облигации, итальянские банки), мы делаем ставку на рост EUR (а также валют Центральной и Восточной Европы против USD и CHF), и на увеличение наклона кривой доходности.

Форекс: Покупка CZK и PLN, продажа CHF и USD

Покупка CZK и PLN, продажа CHF и USD Доходность: Позиционирование по трехлетним форвардам на спред доходности 10-ти и 30-летних еврооблигаций IRS; покупка греческих облигаций (22s)

Позиционирование по трехлетним форвардам на спред доходности 10-ти и 30-летних еврооблигаций IRS; покупка греческих облигаций (22s) Акции: Покупка акций итальянских банков (IT8300 )



Тема 4: Перебалансировка в Китае



Китайская экономика уже заметно приблизилась к состоянию равновесия за счет роста потребления. Эта тенденция будет оказывать поддержку активам, имеющим отношение к потребительскому сектору. Форекс: Покупка NZD, продажа TWD

Покупка NZD, продажа TWD Доходность: Покупка EMBI (EMB), продажа краткосрочных американских облигаций с высокой доходностью (HYG)

Покупка EMBI (EMB), продажа краткосрочных американских облигаций с высокой доходностью (HYG) Акции: Покупка корейских акций (Kospi) и акций европейских автопроизводителей (SXAP)

Тема 5: Усидеть на двух стульях



Наши рекомендации в основном носят проциклический характер, но мы более избирательны в своих предпочтениях. Мы пытаемся сбалансировать наши рекомендации с позициями, которые предполагают ассиметричные результаты на случай снижения, но могут показать флэтовую или позитивную динамику при реализации нашего базового сценария.

Форекс: Покупка USD/CAD

Покупка USD/CAD Доходность: Позиция по спреду доходности 2-х и 10-летних казначейских облигаций

Позиция по спреду доходности 2-х и 10-летних казначейских облигаций Акции: Покупка FTSE на снижении GBP/USD

Источник: forexpf.ru Аналитики UBS опубликовали пять главных тем и 19 торговых идей на 2018 год. Неудивительно, что банк, который через год пророчит индексу S&P движение к отметке 2900 (с потенциалом движения к 3200) и считает акции CNBC по-прежнему недооцененными, придерживается оптимистичной позиции и пишет, что все сводится к одному вопросу: продолжится ли беззаботная вечеринка или же фундаментальные макроэкономические изменения обнажат слабые места, которые отразятся в котировках активов. В частности, их интересует, перевернется ли кривая доходности.Таким образом, банк признает, что рынок находится в менее благоприятной ситуации, чем раньше, поскольку выравнивание кривой доходности гос. облигаций США усложняет перекрестное хеджирование и формирование портфелей». С учетом этого фактора UBS представляет пять ключевых тем на будущий год:Несмотря на уже продолжительное восстановление, мировая экономика может продолжить рост на фоне скудных признаков профицита в реальной экономике. Для определения наилучших торговых идей с точки зрения соотношения риска и прибыли использовались макроэкономические факторы. Динамика сырьевых валют, акций промышленных предприятий США и доходности по облигациям в Японии будет более выраженной и резкой.Мягкие финансовые условия позволяют Центробанкам ужесточать политику, тогда как низкая инфляция оставляет возможность для смены курса на случай ухудшения финансовых условий. Доходность может подняться выше форвардных кривых во втором полугодии, но облигации не предлагают хорошего соотношения риск/премия. Мы готовимся к тому, что доходность долгосрочных облигаций США будет оставаться в диапазонах, тогда как ставки на ближнем конце кривой вырастут.. В случае отсутствия масштабного давления со стороны американской доходности местная политика откроет новые возможности в акциях Бразилии и Японии. SEK и NOK будут оставаться в диапазонах из-за взаимосвязи с инфляцией.Инвесторы по-прежнему скептично настроены в отношении рисковых сегментов европейских рынков, однако экономика повсеместно растет. В 2018 году нас ждут циклические улучшения по нескольким наиболее тревожным направлениям (устойчивость долга, балансы). Мы видим возможность повышения спектра риска (греческие облигации, итальянские банки), мы делаем ставку на рост EUR (а также валют Центральной и Восточной Европы против USD и CHF), и на увеличение наклона кривой доходности.Китайская экономика уже заметно приблизилась к состоянию равновесия за счет роста потребления. Эта тенденция будет оказывать поддержку активам, имеющим отношение к потребительскому сектору.Наши рекомендации в основном носят проциклический характер, но мы более избирательны в своих предпочтениях. Мы пытаемся сбалансировать наши рекомендации с позициями, которые предполагают ассиметричные результаты на случай снижения, но могут показать флэтовую или позитивную динамику при реализации нашего базового сценария.

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